Калининград, 2 марта, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Школьники Калининградской области участвуют в первом чемпионате по нейротехнологиям. Уникальные соревнования объединили 63 старшеклассника из 16 муниципалитетов Калининградской области, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Gov39.ru Участник калининградского чемпионата по нейротехнологиям

Каждая команда из трех человек проходит шесть направлений конкурсного зачета — соревнования в лабораториях «Нейропилотирование», «Нейропротезирование», «Нейрогейминг», «Нейроконструирование», «Теория нейронаук» и «Медиапроектирование».

"Мы видим, с каким интересом ребята воспринимают новую информацию и выполняют научно-творческие задания. Чемпионат разделен на две части: теория — краткосрочные практико-ориентированные модули и сами соревнования. То, что демонстрируют ребята на всех этапах, в приятном смысле удивляет даже нас», — сказала первый проректор Московского энергетического института Татьяна Степанова.

По словам регионального вице-премьера Ильи Баринова, победители и призеры станут участниками калининградской команды на всероссийских соревнованиях JuniorSkills в Москве с 6 по 11 марта.

«Нейротехнологии — это мультидисциплина. Ребята используют все свои знания по математике, физике, биологии, психологии и другим предметам. Мы отмечаем, насколько интересна школьникам наука и с каким упорством они раскрывают ее для себя. Отрадно, что в рамках чемпионата работает институт наставничества — дети готовы делиться своими знаниями, искать единомышленников и, возможно, будущих коллег», — отметил Баринов.

Вице-премьер отметил, что власти не будут ограничиваться только нейротехнологиями.

«Региональные соревнования по перспективным профессиям будут проводиться постоянно — и по аддитивным технологиям, нейропилотированию, роботоконструированию и другим инновационным направлениям», — сказал Баринов.