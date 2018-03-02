Маунт-Плезант, США, 2 марта, 2018, 18:54 — ИА Регнум. На территории Центрального Мичиганского университета в американском городе Маунт-Плезант 2 марта произошла стрельба. Об этом сообщается на странице учебного заведения в Twitter.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Стрельба

«Поступили сообщения стрельбе в Кэмпбелл-холе на территории кампуса. Подозреваемый всё ещё на свободе, полиция рекомендует всем найти укрытие», — говорится в сообщении.

По информации ряда СМИ, в результате стрельбы есть несколько погибших, однако официально данные сообщения пока не подтверждены.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что студенты уже около 45 минут не покидают укрытий. На территорией университетского городка кружит полицейский вертолёт.

Все подробности произошедшего в настоящее время уточняются.