Берн, 2 марта, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Центральный район швейцарской столицы перекрыт полицией из-за террористической угрозы, 2 марта передает агентство Reuters.

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В настоящий момент все маршруты городского транспорта, пересекающие центр Берна, перенаправляются в другие районы.

Сообщается, что действия полиции связаны с угрозой взрыва бомбы. Не сообщается — реальной или мнимой.

«Мы задержали одного человека и проводим дальнейшие проверки», — также сообщается в заявлении швейцарской полиции.

Ожидается, что центральный район вокруг Хейлиггистхирхе в Берне будет закрыт еще несколько часов.