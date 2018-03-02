Ереван, 2 марта, 2018, 17:48 — ИА Регнум. 2 марта с официальным визитом в Армению прибыл глава правительства Грузии Гиорги Квирикашвили, который провел встречи в правительстве Армении, сообщает ее пресс-служба.

Аппарат правительства Армении Квирикашвили и Карапетян

В составе возглавляемой Гиоргием Квирикашвили делегации — первый вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Димитри Кумсишвили, вице-премьер-министр, министр иностранных дел Михеил Джанелидзе, министр обороны Леван Изория, министр финансов Мамука Бахтадзе, другие должностные лица.

С премьер-министром Армении Гиорги Квирикашвили провели беседу с глазу на глаз. После, приветствуя возглавляемую премьер-министром Грузии делегацию, Карапетян отметил:

«Мы провели с моим коллегой беседу с глазу на глаз, во время которой констатировали, что наши двусторонние отношения находятся на очень высоком уровне и нужно зафиксировать, что в последние годы в этих отношениях у нас есть прогресс. Традиционная дружба двух наших народов и этот высокий уровень политических отношений являются чрезвычайно прочным фундаментом для дальнейшего развития».

Гиорги Квирикашвили говорил о дружбе и экономике:

«Для нас большая честь побывать в стране, которая является нашим многовековым другом. Для двух наших республик этот год юбилейный, и я уверен, что две наши страны, как Армения, так и Грузия, на надлежащем уровне отметят юбилей провозглашения своих первых республик. Я рад, что историческая, традиционная дружба двух наших стран дает нам возможность держать на высоком уровне наши политические отношения, а также наши отношения в экономической сфере. Я рад, что в наших экономических отношениях есть прогресс: в течение прошлого года зафиксирован 33-процентный рост товарооборота. И, как отметил мой коллега, потенциал большой, мы можем использовать этот экономический потенциал и думаю, что наша сегодняшняя встреча будет способствовать этому».

Коснувшись перспектив развития двустороннего экономического сотрудничества, Карен Карапетян отметил, что экономика РА находится в хорошем тренде развития, о котором свидетельствуют основные макроэкономические показатели 2017 года. Премьер-министр РА проинформировал, что в 2017 году рост ВВП в Армении составил 7,5%, рост экспорта — 25,2%, рост импорта — около 28%, рост внешнеторгового оборота — около 29%, рост промышленности — 12,6%, рост услуг — около 15%. Придавая важное значение росту объема товарооборота между Арменией и Грузией в прошлом году,

Премьер-министр Карапетян подчеркнул, что нужно активно работать в направлении развития и двустороннего, и регионального сотрудничества. Глава правительства отметил, что результативное сотрудничество с различными интеграционными объединениями, а также создание Мегринской свободной экономической зоны на армяно-иранской границе дает возможность, чтобы воспользоваться льготными режимами бизнес-среды Армении, и это может быть интересным и для бизнес-сообщества Грузии.

Гиорги Квирикашвили поздравил Карена Карапетяна с макроэкономическими показателями и экономическим ростом 2017 года, отметив, что для Грузии важны развитие и прогресс в соседней и дружественной стране. По его словам, возможности увеличения товарооборота нужно рассматривать в контексте стимулирования сотрудничества как в двустороннем, так и многосторонних форматах, и Грузия заинтересована в вопросе изучения указанных льготных режимов и информирования грузинских предпринимателей об имеющихся возможностях.

Премьер-министр Карен Карапетян поблагодарил власти Грузии за работы, осуществленные в направлении реставрации армянского культурного наследия, в частности, укрепления и ремонта здания Армянского драматического театра имени П.Адамяна. Квирикашвили отметил, что Грузия гордится историей дружбы и сотрудничества с соотечественниками армянской национальности, которые в течение веков внесли гигантский вклад в развитие Грузии.

Премьер-министры по завершении состоявшихся переговоров выступили с заявлениями по итогам встречи.

Карен Карапетян, в частности, отметил:

«Должен зафиксировать, что армяно-грузинские отношения продолжают развиваться в атмосфере взаимного доверия. Хочу проинформировать, что сегодня, как всегда, наша встреча прошла в очень теплой и конструктивной атмосфере. Мы обсудили и наши двусторонние отношения, и региональные вопросы. Говорили о возможных направлениях нашего сотрудничества: это Мегринская свободная экономическая зона, мы договорились, как будем двигаться вперед в сферах энергетики и транспорта, очень детально поговорили о туризме, здравоохранении».

Квирикашвили:

«Говоря о реформах власти, осуществляемых в Армении, хочу приветствовать успешные выборы Армена Саргсяна, который также является другом Грузии. Эти выборы проведены уже в парламенте и я желаю нашей дружественной стране, чтобы она успешно завершила реформу, которая началась в Армении. Хочу выразить удовлетворение итогами сегодняшних переговоров, мы сегодня в течение всего дня продолжим переговоры по различным направлениям, будут проведены очень необходимые встречи. Спасибо моему другу за теплый прием и желаю успехов нашему дружественному, братскому государству».