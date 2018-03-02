Ереван, 2 марта, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили рад, что отношения между Грузией и Арменией достигли высшей отметки. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом Квирикашвили заявил на пресс-конференции в Ереване после встречи с армянским коллегой Кареном Карапетяном.

Аппарат правительства Армении Георгий Квирикашвили

Грузинский премьер отметил, что в последний период взаимоотношения между двумя странами особенно активизировались, подтверждением чему назвал участившиеся обменные визиты на высшем уровне.

«В начале прошлого года в Грузии побывал премьер-министр Армении, а сегодня у нас ответный визит в Армению. Также в декабре прошлого года Грузию с официальным визитом посетил президент Армении, и я рад, что двусторонние политические отношения между нашими странами находятся действительно на высшей отметке», — подчеркнул Квирикашвили.

По его словам, значение нынешнего визита подтверждает состав грузинской делегации, в которую входят вице-премьеры и министры важнейших направлений, а также руководитель парламентской группы дружбы с Арменией.

По информации грузинского премьера, на встрече обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимоотношения в сферах энергетики, транспорта, туризма, культуры, искусства и образования, а также вопросы содействия обменным молодежным и студенческим программам.

Квирикашвили выразил надежду, что в этом году состоится заседание двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, на котором будут рассмотрены перспективы углубления взаимоотношений в этом направлении.

Георгий Квирикашвили приветствовал факт подписания Арменией соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС и поздравил Армению с выборами парламентом нового президента.

В заключение премьер выразил удовлетворение встречей с армянским коллегой и отметил, что на последующих встречах будут продолжены переговоры об углублении сотрудничества в различных направлениях.

Напомним, что делегация Грузии во главе с премьером находится в Ереване с однодневным официальным визитом.