Ярославль, 2 марта, 2018, 16:00 — ИА Регнум. В Ярославле объявлен сбор средств на памятник авиатехникам «Макарыч», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он идет на специализированной интернет-площадке.

City-yaroslavl.ru Скульптура «Макарыч» в мастерской Елены Пасхиной

Как сообщало ранее ИА REGNUM, памятник планируется установить на аэродроме «Левцово» под Ярославлем.

«Прототипом скульптурной композиции стал «Макарыч» — персонаж легендарного фильма «В бой идут одни старики». Эту роль исполнил актер, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной звезды и орденов Славы II и III степени Алексей Макарович Смирнов. Родился Алексей Макарович Смирнов 28 февраля 1920 года в г. Данилов Ярославской области», — говорится в тексте обращения инициаторов сбора.

Автором скульптуры стала заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств Елена Пасхина. Как сообщают авторы обращения, нужны средства для оплаты отливки памятника. Эти работы уже начаты. Планируется собрать 150 тыс рублей.