Чебоксары, 2 марта, 2018, 15:50 — ИА Регнум. В Чувашии система первичной медико-санитарной помощи «не способна удовлетворить потребности населения республики», они остаются «функционально перегруженными и малоэффективными». В результате врачи превращаются в операторов «по выписке рецептов». Об этом говорится в проекте концепции развития здравоохранения Чувашии до 2030 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Концепция представляет собой «анализ текущего состояния отрасли» здравоохранения в Чувашской Республике, вызовы, цель, основные задачи и направления. В число девяти основных проблем отнесены, в частности, недофинансирование программы госгарантий, кадровый дефицит, отсутствие механизмов госрегулирования частных медицинских организаций, слабо развитая система телемедицинских консультаций, «недостаточная оптимизация этапности оказания медицинской помощи, которая должна обеспечить четкую маршрутизацию пациентов». Особо выделены проблемы в сфере первичного звена. Авторы концепции, к примеру, обращают внимание на недостаточную эффективность работы по своевременному выявлению заболеваний, несбалансированность коечного фонда и недостаточно эффективное его использование, недостаточные темпы развития стационарзамещающих технологий.

«Несмотря на развитую сеть амбулаторно-поликлинических учреждений, существующая система первичной медико-санитарной помощи не способна удовлетворить потребности населения республики. Службы, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, остаются функционально перегруженными и малоэффективными. Это связано с высокой численностью населения, прикрепленного к одному амбулаторному участку (номинально в городах — 1800—2500 человек на один участок, фактически — до 4000 человек), что трансформирует функции врача в функции оператора по выписке рецептов на лекарственные препараты в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения», — отмечается в документе.

В минздраве Чувашии констатируют, что доступность первичной медико-санитарной помощи для работающего населения оказывается низкой из-за длительного времени ожидания приема, неудобного графика работы поликлиник (преимущественно в будние дни).

«Несовершенства в работе амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения, в частности отсутствие системы патронажа и неэффективное наблюдение за больными с хронической патологией привели к тому, что скорая медицинская помощь является самым распространенным видом оказания внегоспитальной медицинской помощи населению, взяв на себя часть функций амбулаторно-поликлинического звена», — подчёркивают специалисты.

По данным министерства, среднегодовая занятость койки в 2016 году составила 315 дней, средняя длительность пребывания больного в стационаре — 11,5 дня. Уровень госпитализации в круглосуточные стационары остается настолько высоким (21,4 на 100 чел. населения в 2016 году), что создает значительный дефицит стационарных коек, хотя показатель обеспеченности койками на 1 тыс. населения высокий (77,1) и превышает аналогичный по России (75).

Специалисты делают вывод, что коечный фонд в Чувашии «достаточен» — неэффективна сама организация стационарной помощи. Это проявляется, в частности, в виде «неадекватного» расширения коечного фонда и увеличения сроков пребывания пациента в стационаре, «высокими показателями нецелесообразной и непрофильной госпитализации», «частой госпитализацией» пациентов в неподготовленные для оказания профильной помощи медорганизации, «высокой частотой» переводов пациентов из одной больницы в другую.

В документе отмечается, что приоритетом в деятельности системы здравоохранения является развитие первичной медико-санитарной помощи на основе функционирования общеврачебных (семейных) практик, модернизация существующей сети фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

По мнению авторов концепции, для решения проблемы необходимо «формирование ответственного отношения граждан к своему здоровью», в том числе с привлечением общественных, благотворительных и религиозных организаций. Планируется развивать новые направления групповой медицины — такие, как «школьная медицина», «цеховая медицина», «медицина для пожилых», «спортивная медицина».

«Совершенствование первичной помощи будет осуществляться с учетом приоритета профилактики на основе популяционных и персонифицированных методов, развития телемедицины и передвижных форм оказания помощи, выездных патронажных служб, оснащенных портативным диагностическим и терапевтическим оборудованием, а также мобильными медицинскими комплексами. Применение технологий дистанционного персонального мониторинга и телеметрии состояния здоровья пациентов должно обеспечить большую доступность первичной медико-санитарной помощи, в особенности в сельской местности», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии число учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, возросло за четыре года с 44 до 54. При этом в 3,6 раза, или на 442 сократили отделения и кабинеты общеврачебной (семейной) практики — с 612 (из них 198 в сельской местности) до 170. В структуре первичной медпомощи появились «врачебные амбулатории» — 43 единицы. В 2012 году работали 525 фельдшерско-акушерских пункта — в 2016 году их стало 527, при этом они были переименованы в «фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты».

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