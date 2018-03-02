Москва, 2 марта, 2018, 15:47 — ИА Регнум. С наступлением марта настроения на внутреннем валютном рынке нельзя будет охарактеризовать как весенние, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава аналитического департамента Dominion Станислав Вернер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Повышение агентством S&P суверенного рейтинга оставлено позади и сейчас в фокусе наметившейся на Forex пересмотр предпочтений в пользу американской валюты.

На фоне отката цен на нефть это делает рубль уязвимым и создает предпосылки для его ослабления на горизонте, по крайней мере, ближайшей недели-двух. Доллар/рубль за этот период может вновь подорожать вплоть до 58,75 руб., повторив максимумы февраля». — полагает эксперт.

Цены на нефть уже не выступают в роли помощника. Рост добычи в США до новых рекордов с 1970-х годов до 10,28 млн баррелей в сутки на фоне роста коммерческих запасов сырой нефти в США и укрепления доллара может отложить возвращения покупателей вплоть до публикации свежего отчета от минэнерго США в среду.

«Вояж генерального секретаря Баркиндо в Хьюстон и общение с представителями сланцевой индустрии может поддержать цены, но ненадолго — склонить частные компании к лимитированию добычи едва ли получится», — считает эксперт.

Тем не менее, с технической точки зрения до тех пор, пока цены не погрузились ниже минимума февраля ($61,8) позитивный сценарий на среднесрочную перспективу с повторением максимумов остается в силе. Это начнет оказывать поддержку рублю, но позднее. Пока определяющим будет укрепление доллара против ведущих валют.

«В середине марта Федерезерв может повысить ключевую процентную ставку и предстоящий в пятницу отчет по рынку труда может добавить веса подобным ожиданиям рынка. В январе рост зарплат в США в годовом выражении ускорился с 2,5% до 2,9%, что породило опасения, что в ФРС будут вынуждены пойти на ужесточение монетарной политики четыре, а не три раза в этом году. Вероятность этого события, согласно рынку фьючерсов на процентные ставки, оценивается в 28%», — пояснил Вернер.

Более оптимистичная оценка состояния экономики в выступлении главы ФРС Пауэлла в ходе слушаний в Конгрессе подогрела подобные предположения. На фоне отсутствия предпосылок увидеть аналогичные шаги другими ведущими ЦБ мира и подъема доходностей американских гособлигаций (влияние помимо всего прочего роста расходов бюджета и налоговой реформы) доллар может продолжить свое наступление. И рубль, вероятно, не устоит.

«Последние шаги администрации Трампа по повышению пошлин на импорт стали и алюминия будут иметь негативный характер в долгосрочной перспективе, однако в обозримой перспективе лишь усилят доллар, так как приведут к усилению инфляционного давления в стране, на что ФРС будет вынуждена реагировать», — высказал свое мнение эксперт.

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