Астана, 2 марта, 2018, 15:52 — ИА Регнум. В 2017 году обменные пункты Казахстана продали $10,6 млрд, что на 19,9% больше, чем в 2016 году, €1,1 млрд (рост на 29,1%) и 157,9 млрд рублей (рост на 18,9%), сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Eli Christman Увеличенное изображение купюры доллара (фрагмент)

Обменные пункты купили в 2017 году на 21,2% меньше долларов — $5,9 млрд, на 3,6% больше евро — €471 млн и на 8,7% больше рублей — 48,6 млрд.

Нетто-продажи (продажа валюты минус покупка) долларов составили $4,7 млрд, что в 3,5 раза больше, чем в 2016 году. Нетто-продажи рубля и евро выросли на 24,1% и 60,1% соответственно, до 109,3 млрд рублей и €598,2 млн.

Среди регионов Казахстан самый большой объем нетто-продаж долларов зафиксирован в Астане — $1,9 млрд, евро — в Алма-Ате (€271 млн), рублей — в Восточно-Казахстанской области (12,6 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года среди регионов Казахстана обменные пункты продали больше всего долларов и евро в Алма-Ате — $4,8 млрд, €507,6 млн. Больше всего рублей купили в Восточной-Казахстанской области — 17,1 млрд рублей.