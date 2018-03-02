МИД КНР: Пекин обратил внимание на послание Путина Федеральному собранию
Пекин, 2 марта, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Доклад президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию о новых видах вооружения привлек внимание властей Китая. Об этом, как передает телеканал РЕН ТВ, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Мы (власти Китая) обратили внимание на множество сообщений СМИ о недавно опубликованной новой ядерной доктрине США и послании к парламенту», — сказала Чуньин.
По словам дипломата, послание главы российского государства основано на равенстве и взаимодоверии. Представитель МИД КНР добавила, что под руководством Путина в России сохраняется «социальная стабильность, экономика развивается, а качество жизни населения улучшается».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 г. президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором определил перспективы развития России на ближайшие годы.
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