Пекин, 2 марта, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Доклад президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию о новых видах вооружения привлек внимание властей Китая. Об этом, как передает телеканал РЕН ТВ, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Китайская стена

«Мы (власти Китая) обратили внимание на множество сообщений СМИ о недавно опубликованной новой ядерной доктрине США и послании к парламенту», — сказала Чуньин.

По словам дипломата, послание главы российского государства основано на равенстве и взаимодоверии. Представитель МИД КНР добавила, что под руководством Путина в России сохраняется «социальная стабильность, экономика развивается, а качество жизни населения улучшается».

Читайте также: Меркель и Трамп обеспокоены словами Путина о новейшем вооружении России

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 г. президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором определил перспективы развития России на ближайшие годы.

Читайте также: Как на послание Путина отреагировали в России и в мире. Главное 2 марта