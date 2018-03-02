Ярославль, 2 марта, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Жители Ярославля высказывают недовольство сокращением проводников в поездах, следующих из Ярославля в Москву и обратно. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Szd.rzd.ru Поезд в Ярославле

С 1 марта 2018 года в фирменных поездах Ярославль — Москва один проводник обслуживает 2 вагона. А пассажиры могут входить только в нечетные вагоны. Ярославцы в социальных сетях уже высказали недовольство нововведением: утро первого и второго марта выдалось морозным, а стоять в очереди в вагон теперь приходится дольше. Впрочем, как рассказал один из пассажиров, он ожидал худшего.

«У меня тоже была тревога на душе, поскольку часто приходится ездить. Железнодорожники подготовились к нововведению — они расположили вход в нечетные вагоны справа. И это позволяет сразу через тамбур войти в четный. Сегодня была небольшая очередь, но этот день не показательный. Все-таки — утро пятницы. Вероятно, хуже будет вечером, когда люди поедут в Москву и обратно. Пассажиров будет гораздо больше и сразу станет ясно, способен ли один проводник справиться с двойной нагрузкой», — сказал корреспонденту ИА REGNUM ярославец Владимир Хрящев, проехавший 2 марта на поезде до Москвы.

Железнодорожники уверяют, что обслуживание пассажиров не ухудшится.

«Из обязанностей проводника пассажирских вагонов исключены обязанности по мойке — уборке вагонов (в состав бригады вводятся 4 мойщика — уборщика), что позволит проводнику увеличить время сервисного обслуживания пассажиров. Переход на прогрессивные нормы обслуживания не ухудшит качество обслуживания пассажиров, комфортность и безопасность в пути следования. Посадка пассажиров будет осуществляться в нечетные вагоны поезда, а высадка на конечной станции — из всех вагонов поезда», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Северной железной дороги.

За более высокую интенсивность труда проводникам в полтора раза увеличат заработную плату.