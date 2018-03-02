Калуга, 2 марта, 2018, 15:35 — ИА Регнум. В Калужской области жители городов в день выборов президента РФ смогут принять участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств, которые необходимо благоустроить в первоочередном порядке. Как сообщили 2 марта ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 2 марта, сделать свой выбор получат возможность не только совершеннолетние, но и подростки от 14 до 18 лет.

ИА REGNUM Благоустройство территории

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Они ещё не имеют права выбирать президента России, голосовать за которого граждане РФ будут 18 марта 2018 года, но могут принять активное участие в выборе территорий, на которых им предстоит жить.

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Добавим, что перед голосованием была проведена большая подготовительная работа: собраны предложения от граждан, состоялись обсуждения предложенных дизайн-проектов благоустройства территорий.

1 марта в северных районах области заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Руслан Маилов провёл, совещание на которые были приглашены представители Малоярославца, Обнинска, Балабанова, Белоусова, Детчина и посёлка Восход Жуковского района. Собравшиеся обсудили основные организационные моменты самого голосования, а также затронули тему широкого обсуждения проектов по преображению территорий.

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Как сообщало ИА REGNUM, участие в федеральном конкурсе по благоустройству малых городов в 2018 году примут 20 городов Калужской области. На победу претендуют Балабаново, Киров, Людиново, Малоярославец, Боровск, Ермолино, Кондрово, Козельск, Сосенский, Сухиничи, Жуков, Кременки, Медынь, Мещовск, Мосальск, Спас-Деменск, Таруса, Белоусово, Юхнов и Жиздра. Победители в категории «малые города» получат от 30 до 100 млн рублей.

Проекты будут вынесены на рейтинговое голосование, которое состоится 18 марта 2018 года.