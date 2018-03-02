Ярославль, 2 марта, 2018, 15:30 — ИА Регнум. В Ярославле русские сотрудники, работавшие на строительстве Хуадянь-Тенинской ТЭЦ, обратились с судебным иском к работодателю — ООО «Хэйлунцзянская Компания «Энерго Строй» с обвинениями в дискриминации по национальному признаку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Суд встал на сторону китайцев

В суд обратились шестеро человек. Они указали, что работают в ООО «Хэйлунцзянская Компания «Энерго Строй», где учредителями является иностранная организация из КНР и физическое лицо — гражданин КНР. Большая часть сотрудников — граждане КНР, также в компании работает и небольшое число русских сотрудников. Последние сочли, что в компании существует дискриминация в сфере труда по национальному признаку, направленная на русских. В исковом заявлении они указали, что китайским работникам регулярно повышают зарплаты, начисляя стимулирующие выплаты, премии, надбавки и доплаты. Этого лишены русские сотрудники компании, включая истцов. Они отмечают, что такие предпочтения не связаны с деловыми качествами работников, квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы, ничем не обоснованы, кроме как национальным признаком. Фактически лишенные премии истцы указали, что дискриминационными действиями работодателя им причинены нравственные страдания.

Кроме того, по их словам, китайские сотрудники, в отличие от русских, имели дополнительные материальные привилегии: бесплатное питание, полисы ДМС, регулярные бесплатные медицинские осмотры.

Обратившиеся в суд просили признать действия китайского работодателя незаконными, взыскать невыплаченные деньги и компенсировать моральный вред. Суммы указывались разные, в среднем 400—500 тысяч рублей, самая крупная равнялась почти 800 тысячам рублей.

Суд первой инстанции в иске отказал и встал на сторону китайской компании. Тогда сотрудники подали апелляцию в областной суд. Представитель китайской компании сообщила в суде, что истцами не представлено доказательств дискриминации. Согласно положению о премировании работников ООО «Хэйлунцзянская компания «Энерго Строй», премирование работников — это право работодателя, а не обязанность. Что касается индексации, то частный работодатель, не являющийся государственной организацией, производит ее в порядке, установленном коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами. Индексация не является единственным способом обеспечения повышения реального содержания заработной платы. С заявлением об оплате проезда русские сотрудники не обращались, наличие у китайских сотрудников страховых полисов ДМС обусловлено их правовым положением как иностранных граждан.

В итоге областной суд решил, что оснований для отмены решения суда первой инстанции не имеется.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM представитель китайской компании, практически все обратившиеся в суд уже не работают там, так как работы по строительству Хуадянь-Тенинской ТЭЦ завершены.