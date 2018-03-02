Москва, 2 марта, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Цены на черное золото 2 марта днем немного проседают, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

skeeze Нефть

Баррель североморской смеси Brent торгуется по $63,82 (-0,02%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI стоит $60,94 (-0,1%).

Сырье отыграло все новости, поступившие на этой неделе, но инвесторы пока не спешат выкупать продажи, даже ввиду сокращения давления со стороны гринбека.

«Сегодняшние новости показали, что добыча нефти странами ОПЕК упала в феврале до 32,28 млн баррелей в сутки (-80 тыс. баррелей/сутки). Это самый низкий уровень с апреля 2017 года», — отметила Бодрова.

Это значит, что картель продолжает работать в рамках соглашения по снижению добычи и ее заморозке. Заметный вклад в сокращение добычи по-прежнему вносят ОАЭ и Саудовская Аравия, зато Ливия наращивает показатели.

«Однако ввиду активизации сланцевых компаний в США, которые снова устанавливают рекорды по суточной выкачке нефти, эти достижения становятся все более бледными», — считает эксперт.

Читайте также: У нефти аритмия