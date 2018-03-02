Киев, 2 марта, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Украина обвинила российский «Газпром» в нарушении контрактных обязательств по обеспечению давления на входе в украинскую газотранспортную систему (ГТС). Это вынудило национальную акционерную компанию (НАК) «Нафтогаз Украина» увеличить отбор своего газа из подземных хранилищ, чтобы обеспечить выполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств перед европейскими и украинскими потребителями.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Как сообщает пресс-служба компании «Укртрансгаз», с 1 марта «Газпром» резко снизил давление на входной точке станции «Суджа» — до 51 кгс/см². Хотя согласно контракту давление на станции должно быть в диапазоне 60—65 кгс/см². По данным «Укртрансгаза», с начала 2018 год «Газпром» ни разу не обеспечил объем давления на входе в ГТС Украины, соответствующий хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

«Та же история: на 10 утра давление на входной точке ГИС «Суджа» — 51 кгс/см²», — сообщили в компании 2 марта.

С сегодняшнего дня правительство Украины ввело режим жёсткой экономии газа. В частности, на заседании верховной рады министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что в настоящий момент есть дисбаланс потребления газа в 15—20 млн м³ в сутки. Генерирующим компаниям рекомендовали временно отказаться от использования газа и перейти на мазут, а детсадам, школам и вузам — приостановить работу до 6 марта.

«Начиная с сегодняшнего дня рекомендовали остановить работу дошкольных учебных заведений, в школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта включительно», — заявил Насалик.

При этом министерство энергетики и угольной промышленности Украины ожидает, что плановое газоснабжение будет восстановлено после 5—6 марта.

«Проблемы будут до 5—6 марта, потом мы продолжим работать согласно балансу», — заверил Насалик.

В свою очередь, 2 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что «Газпром» после решения арбитражной палаты Стокгольма снизил давление в газотранспортной сети и, таким образом, прибегнул к шантажу Украины и Европы. Он призвал «Нафтогаз» помнить, «с кем имеем дело», и делать всё, чтобы не допускать сбоев, находить варианты поставки топлива.

«Газпром пошел на шантаж Европы и Украины, снизив в системе подачи газа давление. Это приводит к техническим трудностям… Важно также, чтобы и местные власти отслеживала ситуацию ежечасно. Всё должно работать нормально. Все службы уже переведены в усиленный режим», — сказал Гройсман, передает пресс-служба кабмина.

При этом пресс-служба НАК «Нафтогаза» призвала всех украинцев до 5 марта экономно расходовать газ. В кампании полагают, что таким образом украинцы сорвут предвыборные планы президента России Владимира Путина по реализации сценария «Украина замерзла». В сообщении говорится, что 1 марта «Газпром» отказался продавать газ Украине, а также «снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам».

«У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8—9%, и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался. Мы работаем с местными властями, чтобы коммунальные тепловики в ближайшие дни делали так же для домов с централизованным отоплением. Газа в наших подземных хранилищах много, наши ПХГ крутые, но даже у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток… Мы закрываем остальные потребности импортом газа из Европы, где также непривычные холода… Сегодняшний день — самый критический», — говорится в обращении НАКа.

В то же время эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук обвинил главу «Нафтогаза» Коболева в неэффективной работе.

«Глава «Нафтогаза» Коболева предлагает народу Украины простить ему его «прокол» с организацией работы ГТС, что привело к проблемам с транзитом. А потому, говорит Коболев, померзнете, уважаемые украинцы — пока наши друзья европейцы будут в тепле и комфорте… Это же надо уже весной и при наличии в подземных хранилищах до 10 млрд. куб. м (обычно 7—8 млрд. уже находится) — попасть в газовый цейтнот… Но «Нафтогаз» не может справиться даже с таким объемом транзита, поскольку в системе не хватает газа», — пояснил Корольчук в Фейсбуке.

По его словам, именно поэтому НАК так поспешно хотел «начать покупать газ у «Газпрома» — правда, без документов».

«Коболев и «Нафтогаз» хотя бы показали призрачный вариант приложения к договору о поставках? Нет. Поэтому-то и оно. Свою халатность, конечно, лучше переложить на другого… Хотел бы я, чтобы пропагандисты «Нафтогаза» сделали такой сердобольный сюжет о своем главе Коболеве, который сидит у себя дома в дубленке, в шапке-ушанке, в рукавицах и на камеры говорит: «Я прикрутил тепловой регулятор. А ты, что сделал, маленький украинец?» — отметил Корольчук.

При этом координатор экспертной платформы по энергоэффективности Игорь Черкашин также обвинил Коболева в непрофессионализме.

«Хочется напомнить «гениям» управления с миллионными зарплатами и премиями, что настоящие специалисты обеспечивали работоспособность системы при полном прекращении подачи газа из РФ в январе 2009-го. А тут уже сопли и истерика с патриотическими лозунгами. Работать учитесь, «гении»! А не выезжайте на шее людей, которых и так загнали безмерными тарифами в энергетическую бедность … Где работа с резервными топливными хозяйствами в ТКЕ и промышленности? На металлолом порезали? Где маневрирование с электрогенерацией? Мозгов не хватает?.. Разгонять эту контору, и как можно быстрее. Производственники быстрее разберутся, что делать», — написал Черкашин в Фейсбуке.

Ранее, 1 марта, глава НАК «Нафтогаза» Андрей Коболев призвал украинские компании и население страны снизить потребление газа. По его словам, дефицит газа будет ощущаться в период с 1 по 4 марта 2018 года. «Мы сможем этот дефицит частично закрыть, покупая газ европейского направления по достаточно высоким ценам, но все эти счета будут выставлены «Газпрому» за несоблюдение условий контракта, но мы ожидаем, что приблизительно 10 млн кубических метров в сутки будет ожидаемым дефицитом, которые на данный момент мы перекрыть не можем», — добавил Коболев.

Напомним, 1 марта президент Украины Петр Порошенко отметил, что если «Газпром» не выполняет решение Стокгольмского арбитража и снижает давление в транзитной газовой трубе, то российскую кампанию необходимо вынудить подчиниться решению суда, иначе это будет иметь серьезные геополитические последствия для России.

Как сообщалось, 1 марта заместитель председателя правления «Газпром» Александр Медведев заявил, что компания не будет продавать Украине газ. При этом Медведев признал, что «Газпром» получил денежные средства от «Нафтогаза» в качестве оплаты мартовских поставок газа.

«Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа, необходимое для начала поставок. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от «Нафтогаза Украины» сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут», — сказал Медведев.