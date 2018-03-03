Москва, 3 марта, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Обвинения в домогательствах Слуцкого стали поводом для споров в соцсетях

Скриншот страницы Instagram basti_dog В сети запустили #GucciChallenge

Новость о том, что несколько журналисток обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого (ЛДПР) в домогательствах, вызвала споры в социальных сетях. Изначально несколько журналисток, пожелавших остаться анонимами, рассказали телеканалу «Дождь» о непристойном поведении политика. Позже эту же информацию подтвердила заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

Мнения пользователей разделились. Многие из них считают, что это лишь пиар-ход журналисток. В то же время другие пользователи отмечают, что некоторые журналистки не раскрывают своих имён, поэтому глупо предполагать, что таким образом они решили поднять свою популярность.

«Судя по ответам депутата, домогательства имели место. А насчёт того, что журналистки пиарятся — подумайте, на секунду, как анонимные журналистки могут пиариться?» — пишет Рафаэль Я.

Часть пользователей так же считает, что они пожелали не афишировать себя, так как не имеют поддержки от главных редакторов, как у Котрикадзе. В соцсетях также не исключают, что жертв домогательств со стороны Слуцкого может быть больше. Поэтому Котрикадзе завела специальный почтовый ящик и призвала всех, кто пока не осмелился говорить об этом открыто, писать ей.

В одном пользователи соцсетей проявили единую позицию: практически все вспомнили недавнюю историю с сексуальными скандалами в Голливуде и даже сравнили Слуцкого с продюсером Харви Вайнштейном, который оказался в эпицентре многочисленных обсуждений.

Социальные сети о задержании польского журналиста Мацейчука

Не менее резонансное обсуждение вызвало задержание польского журналиста Томаша Мацейчука, известного своими антироссийскими высказываниями, из-за нарушения миграционного законодательства. Во время обыска в его квартире нашли предметы с националистской символикой. Сейчас Мацейчуку грозит депортация из России с закрытием въезда.

По мнению пользователей соцсетей, задержать журналиста нужно было еще раньше, так как он уже давно перешел черту в своих высказываниях.

«Давно пора! Чемодан, вокзал, Варшава!» — пишет Евгений Ж.

Пользователи также надеются, что та же участь постигнет и других экспертов, которые нередко выступают на российском телевидении с антироссийскими лозунгами. Среди них украинский политолог Слава Ковтун, американский журналист Майкл Бом, польский политолог Якуб Корейба и украинский политолог Дмитрий Суворов. В то же время в соцсетях предполагают, что русофобские высказывания и в дальнейшем будут звучать с голубых экранов, так как именно они повышают рейтинги телеканалов.

Впрочем, некоторые пользователи наоборот поддержали Мацейчука и считают, что он говорил правду и называл всё своими именами, а вовсе не сеял межнациональную рознь.

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Восстановление членства ОКР в МОК не вызвало радости в соцсетях

МОК полностью восстановил членство Олимпийского комитета России, однако эта новость вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. По мнению пользователей, сильно радоваться не стоит, ведь подобная ситуация может произойти в будущем, причем далеко заглядывать не стоит. В соцсетях считают, что очередные претензии со стороны МОК можно ожидать уже на Чемпионате мира по футболу.

«Кончился олимпийский этап глумления и унижения, готовьтесь к футбольному!» — пишет Обыватель.

Некоторые пользователи отмечают, что ОКР нуждается в жёсткой чистке кадров, раз допустил такую ситуацию и не сразу спохватился, когда российских спортсменов массово отстранили от участия в ОИ-2018.

Ну как никак, но этот путь пройден. Теперь нужна жесткая чистка кадров», — считает PerpleCocktail.

Пользователи также подчеркнули, что решение МОК восстановить членство ОКР в очередной раз доказало, что отстранение было тесно связано с политикой.

«Решение доказывает — это политика, отстраняли специально под Олимпиаду, а сейчас уже не надо», — отмечает Blue Puzzle.

В китайской социальной сети запретили букву N

Предложение Коммунистической партии Китая отменить конституционные ограничения президентского срока в стране вызвало активное обсуждение для местной социальной сети Weibo. После того, как интернет завалили жалобами, в соцсети запретили использовать латинскую букву N, а также некоторые фразы и названия книг.

Как предположили позднее пользователи, буква N попала под удар, потому что используется в словосочетании «N сроков на посту», где «N» обозначает неопределенное количество. Вместе с ней из поиска пропали фразы «не согласен», «бесстыдник», «культ личности», «пожизненный» и еще около пятидесяти высказываний. Что касается книг, то запрет коснулся антиутопий «Скотный двор», «1984», «Дивный новый мир» и книг о гражданской войне в Китае.

Опасное похудение с эталоном в виде Золушки

В сети запустили флешмоб «Золушкин вес», в ходе которого участники пытаются добиться параметров сказочного персонажа. Проблема в том, что «идеальный» вес гораздо ниже здоровой нормы, однако это мало кого останавливает.

Чтобы высчитать личный «золушкин» вес, нужно возвести в квадрат свой рост в метрах, после чего умножить полученное значение на восемнадцать. Такую цифру вывели не случайно — согласно данным Всемирной организации здравоохранения значение 18 соответствует дефициту массы.

Пользователи уже высчитали свой «золушкин» вес и обнаружили, что далеки от «идеала». Некоторые отнеслись к полученному значению с юмором, однако часть пользователей серьезно намерена скидывать десятки килограммов, чтобы добиться заветной цифры.

«Мне надо весить 38 килограммов, чтобы быть Золушкой. Сейчас я вешу 51. Просто убейте меня», — пишет пользователь devihoei13.

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В сети массово «отрезают» головы друзьям

Куда менее опасным оказался флешмоб #GucciChallenge, который запустили после показа новой коллекции итальянского модного дома — вместо аксессуаров в руках моделей были драконы, ящерицы и копии голов манекенщиков. Подражая моделям, пользователи выкладывают фотографии, на которых держат в руках якобы отрубленные головы своих друзей.

Некоторые прибегают к помощи фоторедактора и дорисовывают собственную голову. Часть пользователей еще креативнее подошла к флешмобу: в качестве головы они используют неожиданные аксессуары и даже привлекают к акции домашних животных.

Скриншот страницы Instagram basti_dog В сети запустили #GucciChallenge

Скриншот страницы Instagram robhbest В сети запустили #GucciChallenge

Скриншот страницы Instagram певицы Ёлки В сети запустили #GucciChallenge

К новой акции уже присоединились жители России, Японии, Италии, США и других стран. Флешмоб не обошел стороной и российских звёзд шоу-бизнеса. В #GucciChallenge приняла участие певица Ёлка, выложив в своём Instagram фотографию с головой мужчины в руках и подписью:

«Где тренды, там я».

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