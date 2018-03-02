Красноярск, 2 марта, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В Красноярск сегодня, 2 марта, с рабочим визитом прибыл министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской. В рамках своего визита он посетил Красноярскую ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании (СГК) и дал старт её экологической модернизации.

Алексей Печенкин, krskstate.ru Трубы

Во время визита Донского на станции стартовали работы по демонтажу первой дымовой трубы. Как сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании, это стало фактическим началом масштабной экологической модернизации ТЭЦ-1, которая включает замену трёх дымовых труб одной, более высокой, и оснащение электрофильтрами всех котлов станции.

«Мы предлагаем городу программу замещения грязных и неэффективных малых котельных, удельные выбросы которых существенно превышают выбросы теплоэлектростанций. И для того, чтобы реализовать такую амбициозную программу, мы сами должны соответствовать самым высоким экологическим стандартам», — пояснил генеральный директор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов.

Делегация во главе с Сергеем Донским осмотрела котельный цех станции и строительную площадку, где вместо трёх старых труб будет возведена новая. Её высота составит около 270 метров. С одобрения министра руководство СГК дало команду к началу демонтажа первой трубы, построенной в 1952 году. Специалисты по высотным работам приступили к разборке кирпичной кладки. Работы по демонтажу будут идти круглосуточно и завершатся ориентировочно к концу апреля 2018 года. При этом в СГК заверили, что это не отразится на качестве теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, так как нагрузка будет перераспределена на резервное оборудование станции.

По словам Сергея Донского, Красноярская ТЭЦ-1 входит в список предприятий, где с 2019 года начнутся программы по модернизации. Он выразил уверенность, что сегодняшнее событие должно повлиять на экологическую ситуацию в городе.

«Речь идёт о том, что коллеги решили реконструировать те трубы, которые были возведены ещё в 52−55 году, для того, чтобы установить здесь электрофильтры и перейти на так называемые наилучшие доступные экологически чистые технологии», — пояснил министр. Он напомнил, что необходимость экологической модернизации промышленных предприятий с 2019 года прозвучала в послании президента РФ Владимира Путина. На ТЭЦ-1 данную программу фактически начали выполнять заранее.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс, присутствовавший на мероприятии, заявил, что удовлетворён тем, что всё идет в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Он привёл данные докладов специалистов об ожидаемом эффекте модернизации:

«Общий объём — 25% сокращение выбросов всех вредных веществ применительно к данной станции. Что касается сроков, то они, конечно, могут сдвигаться, поскольку это уникальные работы, которые не выполнялись у нас в стране несколько десятков лет, и в этом смысле реконструкция данной ТЭЦ является революционным событием».

Напомним, более высокая дымовая труба позволит увеличить эффективность рассеивания выбросов, так как оно будет происходить выше пароводяного облака над Красноярском, на высоте, где всегда присутствует ветер. Также программа модернизации Красноярской ТЭЦ-1 предполагает замену существующего оборудования по очистке дымовых газов (батарейных циклонов с КПД 95%) современными электрофильтрами с эффективностью очистки более 99%.

Весь комплекс мероприятий по модернизации природоохранного оборудования Красноярской ТЭЦ-1 позволит сократить общий объём выбросов станции на 4,6 тонны в год и уменьшить объём выбрасываемой пыли на 80%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 7 февраля 2018 года город Красноярск посетил президент РФ Владимир Путин. В том числе он провёл совещание по экологической ситуации в Красноярске и сказал, что нужно продолжать переход предприятий «на наилучшие доступные экологические технологии», несмотря на то, что «это стоит определённых денег».

По итогам своего визита в столицу края глава государства поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву до 15 июня 2018 года разработать и утвердить комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Красноярске. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля 24 февраля.