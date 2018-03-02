Москва, 2 марта, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Статистика пограничной службы ФСБ РФ за 2017 год свидетельствует о том, что россияне стали чаще приезжать в Армению: по итогам 2017 года число поездок россиян в эту страну выросло на 20% и достигло 410 тыс. человек, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Ереван

Россию, наряду с Ираном, называют в числе основных драйверов роста турпотока в 2017 году. По официальным данным годовой рост туристических посещений Армении составил 18,7%.

Российские туроператоры подтверждают рост интереса к направлению благодаря облегченному «паспортному» режиму, несмотря на определенные ограничения, касающиеся детей.

Граждане России с 23 февраля 2017 года посещают Армению по внутренним общегражданским паспортам. Правда, такой лояльный режим пропуска россиян действует только в аэропортах «Звартноц» (Ереван) и «Ширак» (Гюмри).

Анна Овсянкина, руководитель отдела туроператора «Дельфин», рассказала «Вестнику АТОР», что в компании спрос по направлению по итогам 2017 года вырос в 3 раза.

«Безусловно, возможность посетить Армению по внутренним паспортам положительно сказалась на турпотоке. Но, к сожалению, до сих пор не решен вопрос с детьми. Дети могут въезжать на территорию Армении только по заграничным паспортам. Также по внутренним паспортам можно путешествовать только через два национальных аэропорта. Пересечение границы со стороны Грузии только по загранпаспортам».

В пресс-службе национального туроператора АЛЕАН сообщили, что по их статистике спрос на туры в Армению вырос более, чем в 2 раза. В компании подчеркивают, что возможность въезда в страну по российским паспортам не только упростила процедуру пересечения границы, но и открыла Армению для «невыездных туристов». Кроме того, появилась возможность бронировать туры за меньшее количество дней до выезда.

В том, что организованных туристов стало больше, согласны и в других компаниях. Однако эксперты обращают внимание и на тот факт, что облегченный паспортный режим играет на руку и самостоятельным туристам.

Туристы в Армении

По отзывам участников рынка, чаще всего россияне едут в Армению с экскурсионными целями. «В сравнении с другими форматами поездок экскурсионные туры пользуются большей популярностью — на них приходится свыше половины всех заявок у АЛЕАН. В «Дельфине» также говорит, что туристы в основном едут в экскурсионные туры продолжительностью 6−8 дней, хотя есть и интерес к отдыху на горнолыжном курорте Цахкадзор.

«Интерес к MICE-мероприятиям пока относительно невелик, но спрос уже больше, чем в 2016 году», — отмечают в пресс-службе туроператора АЛЕАН. Видит рост интереса к MICE и «Мультитур». По наблюдениям компании, увеличился объем заявок от корпоративных групп, на организацию конференций с совмещением экскурсий.

Также на направлении востребован лечебно-оздоровительный отдых, который привлекает в том числе, семейных туристов, готовых ехать даже с грудными детьми.

Сколько стоят туры в Армению

Что касается основных городов и курортов, куда едут россияне, то здесь вне конкуренции Ереван. Кроме того, востребованы курорты Джермук (бальнеология) и горнолыжный курорт Цахкадзор, экскурсии на озеро Севан, посещение монастырей Татев, Гарни, Гегард, Нораванк.

Монастырь Нораванк

У туроператора «Русский Экспресс» средняя продолжительность туров в Армению составляет 4−5 ночей. Поездка с проживанием в отелях категории 3−4* на «завтраках» без учета перелета стоит от 270 долларов на человека.

У АЛЕАН средняя продолжительность туров в Армению — 6−7 дней, средняя стоимость тура — 350 долларов.

Туроператор «Дельфин» предлагает размещение в Ереване в гостиницах уровня от 3* до 5*. Средняя стоимость за тур составляет 22 000 рублей с человека с проживанием в гостинице 3*-4* на завтраках.

«В этом году основная задача сделать турпродукт более доступным, при этом мы не теряем качество предоставляемых услуг. Например, в сентябре можно поехать в Армению на 6 дней/5 ночей всего за 9982 рублей с человека. Стоимость авиабилета на эти даты — 4 385 руб с человека», — говорит Анна Овсянкина, руководитель отдела туроператора «Дельфин».

У компании «Мультитур» средняя стоимость наземного обслуживания — 30 000 руб. за человека за шестидневный тур, включающий проживание в отеле 3*, завтраки, экскурсии и трансферы.

В начале 2018 года Армения показывает хорошую глубину продаж, которая составляет у разных участников рынка от 2 до 6 месяцев. Спрос по направлению оценивается как стабильный, с небольшим ростом до 10%.

Туроператоры говорят, что стимулом для дальнейшего роста продаж могло бы стать снижение цен на проживание и авиаперелеты.

Гора Арарат на фоне монастыря Хор Вирап

«Если безвизовые соседние страны не смогут удешевить перевозку, то у Армении не будет конкурентов в регионе в плане качественного и дешевого продукта», — полагает Надежда Петренко, эксперт по Армении туроператора «Русский Экспресс».

Для туристов интересно и то, что лоукостер «Победа», который уже летает в Ереван и Гюмри, в этом году добавит перевозки во второй по величине город Армении. Перевозчик будет выполнять рейсы в Гюмри уже из трех городов — из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова. Полетная программа из Санкт-Петербурга в Гюмри (2 рейса в неделю) стартует с 18 апреля 2018 года.

В компании «Мультитур» надеются, что в 2018 году рост по направлению составит до 25%. «Интерес к Армении может прибавить развитие экскурсионного, гастрономического и паломнического туризма», — говорят представители туроператора.

hetq.am Винный фестиваль

В «Дельфине» в качестве факторов роста направления отмечают большую культурную и событийную программу в Армении в этом году: пройдет множество фестивалей (например, Винные дни в Ереване 4−5 мая, Фестиваль туты 7 июля, винный фестиваль 6 октября). Кроме того, Армения празднует 100-летие Республики и 2800-летие основания Еревана.