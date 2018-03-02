Ярославль, 2 марта, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Предприниматели Ярославской области более полугода не могут дождаться оплаты из бюджета за выполненные работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель рыбинского местного отделение ЯРО «ОПОРА РОССИИ» Илья Коршунов.

Сам он является руководителем предприятия. Более полугода назад ИП Коршунов выполнил работы по проекту «Решаем вместе!», но до сих пор не может получить оплату.

«Мы выиграли на торгах ремонт актового зала культурно-досугового центра в Брейтово. Снизили цену на 25%. Все работы выполнили вовремя, и 12 августа 2017 года сдали документы. Нам перечислили 10% от суммы контракта из местного бюджета, а 90% — из областного — не могут перечислить до сих пор. Я купил материалы за свой счет, заплатил зарплату людям, но не могу получить свои деньги. Такая же ситуация складывается по другим объектам, например, больницам в Брейтове и Некоузе. Эта ситуация типична, о ней говорят многие предприниматели. Такой ситуации с задолженностью областного бюджета не было ни разу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор ИП Коршунов В.М., руководитель рыбинского местного отделение ЯРО «ОПОРА РОССИИ» Илья Коршунов.

Коршунов обращался к уполномоченному по правам предпринимателя Альфиру Бакирову, но и это не смогло решить вопрос оплаты, сейчас предприниматель планирует получить положенные ему деньги через суд.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров, обращения по таким фактам есть. В отличие от бизнесмена и общественника, Бакиров считает, что власти оперативно решают проблему и реагируют на обращения бизнесменов.

«Этот состав правительства области более эффективно решает проблему кредиторской задолженности. Была погашена большая сумма за 2016 год, сейчас гасятся долги 2017 года. На каждое обращение правительство оперативно реагирует», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

Сумму долга бюджета перед предпринимателями области в аппарате омбудсмена назвать затруднились, сообщив, что она постоянно изменяется. В феврале 2018 года в бюджет Ярославской области были внесены изменения, где на оплату «кредиторки» выделено 1,2 млрд рублей. По данным сайта департамента финансов области на 1 февраля просроченная кредиторская задолженность областного бюджета составляла 1,5 млрд рублей. Год назад, на 1 февраля 2017 года она была почти в два раза меньше — 827 млн.

Не менее остро стоит проблема и с местными бюджетами. Так по данным мэрии Ярославля на 1 января просроченная кредиторская задолженность составила 564 млн рублей (на 32 млн больше, чем год назад). При этом пятая часть этой суммы — 116 млн рублей — как раз неплатежи областного бюджета.

«В мэрии состоялось совещание по этому поводу. Мэр города Владимир Слепцов пообещал погасить долги до конца марта, но, скорее всего, полностью рассчитаться не удастся и это произойдет уже во втором квартале», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Ярославского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Сергей Выржиковский.

В свою очередь власти Ярославля обвиняют бизнес в долгах перед бюджетом. По словам Выржиковского, складывается ситуация взаимных неплатежей: бюджет не платит бизнесу, а бизнес не может заплатить бюджету, чтобы тот мог заплатить бизнесу.

Между тем губернатор области Дмитрий Миронов 28 февраля выпустил указ об утверждении «Дорожной карты» по погашению кредиторской задолженности. Он вряд ли обрадует предпринимателей. Согласно «дорожной карте», до 15 марта планируется собрать информацию о задолженности, до 1 апреля — проанализировать ее, до 1 мая — сформировать графики погашения или реструктуризации, а в первом полугодии — внести новые изменения в бюджет, которые позволят погасить долги 2017 года. При этом, вероятно, придется сократить часть расходов, запланированных в 2018 году. О сроках полного погашения задолженности не говорится, при этом не исключено, что часть долгов гасить будут уже в 2019 году — губернатор дает поручение учесть долги 2017 года при формировании бюджета на следующий год.