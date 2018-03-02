Рязань, 2 марта, 2018, 14:10 — ИА Регнум. В городе Кораблино (Рязанская область) открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Рекорд», в котором есть зал для занятий борьбой, тренажерный зал, зал аэробики, бассейн, универсальная площадка для различных игровых видов спорта и другие. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области. Открытие состоялось 2 марта.

Пресс-служба правительства Рязанской области Новый ФОК в Кораблино

Новый ФОК обошелся в 136,5 млн рублей. Комплекс представляет собой трехэтажное здание, в котором в общей сложности смогут заниматься до 300 детей. Здесь будет расположены спортивная школа, где дети будут заниматься баскетболом, плаванием, мини-футболов, боксом, волейболом и фитнес-аэробикой.

«Ко мне обращались жители города Кораблино с просьбой оказать содействие в создании такого замечательного спортивного комплекса. Это событие стало возможным благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина. В августе прошлого года из резервного фонда правительства России были выделены средства, и сегодня долгожданный ФОК мы сдаем в эксплуатацию», — сказал на церемонии открытия губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По мнению главы региона, новый комплекс может стать базой для воспитания новых спортивных команд и спортсменов.

ИА REGNUM напоминает, что строительство комплекса началось в 2017 году. Этому предшествовало открытое письмо в адрес губернатора с просьбой построить в Кораблино здание для занятий спортом. Деньги пришли из регионального и федерального бюджета (29,6 млн рублей и 206,5 млн рублей, соответственно).

Кроме того, в ближайшее время в Рязанской области откроется физкультурно-оздоровительный комплекс «Классика», который был построен при Рязанском государственном университете имени Есенина. Возможности ФОКа позволят осуществлять подготовку спортивного резерва Рязанской области, а также проводить соревнования областного и межрегионального уровня. Его открытие намечено на 7 марта.