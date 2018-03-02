Воронеж, 2 марта, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Более тысячи жителей Воронежа и области получили травмы из-за гололеда в последнюю неделю зимы — с 22 по 28 февраля. Такие данные распространила пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Так выглядели воронежские остановки после первого сильного снегопада

Всего за последнюю неделю зимы к медикам с различными травмами обратились 2954 человека, из них 2075 — в Воронеже. Травмы непосредственно из-за гололеда получили 1102 жителя, как областного центра, так и районов региона. При этом в 10% случаев травмы оказались серьезными — понадобилась госпитализация.

12 жителей региона из-за сильных морозов получили обморожения, десять человек оказались в больнице.

Зима в Воронежской области в целом оказалась довольно мягкой — и для жителей, и для коммунальщиков. Как сообщало ИА REGNUM, до середины января снега практически не было, температура была, преимущественно, плюсовая. Настоящие снегопады накрыли регион лишь во второй половине января. И несмотря на то, что коммунальная техника действительно выходила на дороги буквально одновременно с началом снегопадов, справиться со снегом оказалось слишком сложно.

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Особенно туго приходилось (и до сих пор приходится) пешеходам: снег на тротуарах почищен лишь в центре (и то не везде) и в отдельных районах города. Но во многие дворы, на периферийные улицы дворники, кажется, даже не заглядывали. Очередной сюрприз зима преподнесла воронежцам уже после того, как ее торжественно проводили. 22 февраля в регион пришли серьезные морозы, ночью температура воздуха опускалась ниже отметки в 20−22 градуса.

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Претензии к коммунальщикам были, кстати, не только у горожан, но и у надзорных органов. Как сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов, проверки, проведенные в том числе и по обращениям жителей города в январе, выявили неединичные нарушения требований закона и Правил благоустройства города в Центральном, Ленинском, Железнодорожном и Левобережном районах города. А несколько управляющих компаний уже поплатились за плохую уборку снега и наледи — прокуратура помогла воронежцам, получившим травмы в предыдущие зимы, отсудить возмещение ущерба.

Впрочем, весна близко: по прогнозам синоптиков, в ближайшие время морозы, хотя и смягчаться, но сохраняться, а вот к длинным выходным ожидается потепление — 8 марта в регионе обещают нулевую температуру.