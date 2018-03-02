Ростов, Ярославская область, 2 марта, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Ярославскую область с рабочим визитом для проверки готовности региона к паводку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении МЧС по Ярославской области.

МЧС Пункт обогрева

Свой визит он начал с Ростова, куда прилетел на вертолете. Там глава МЧС проверил работу мобильного пункта обогрева, развёрнутого на федеральной трассе М-8. Этот пункт был открыт впервые в этом зимнем сезоне 1 февраля в районе деревни Деболовское на 184 км федеральной трассы М-8 в Ростовском муниципальном районе.

Мобильные пункты обогрева создаются из расчета размещения от 100 до 200 человек и более. В пунктах обогрева и питания водители обеспечиваются горячим питанием, питьевой водой и горячим чаем. Для приготовления пищи применяется полевая кухня. Также предоставляется возможность зарядить сотовый телефон, выйти в интернет

Министр запланировал посетить места рыбалки на озере Неро, где специалисты проведут профилактическую беседу с рыбаками.

Кроме того, Владимир Пучков проведет совещание, посвящённое предстоящему паводку. В этому году в Ярославской области выпало большое количество снега, и это требует особого внимания МЧС.

Компания «РусГидро» предупредила, что запасы воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада в последней декаде февраля значительно превышают средние значения — на 42% выше прошлогоднего и на 64% выше среднего показателя за последние 25 лет. По данным Гидрометцентра России, в феврале 2018 года приток воды в водохранилища каскада будет больше нормы в среднем в два раза.