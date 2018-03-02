Калуга, 2 марта, 2018, 13:00 — ИА Регнум. В Калуге 26-летняя безработная женщина может на три года попрощаться со свободой за заведомо ложный донос. Как сообщила 2 марта корреспонденту ИА REGNUM следователь городского следственного отдела СУ СКР по Калужской области Елена Шатохина, подозреваемая заявила, что она якобы подверглась сексуальному насилию.

Пабло Пикассо. Любительница абсента

Читайте также: В Алтайском крае мужчина от обиды обвинил знакомую в краже

По версии следствия, 25 февраля женщина отдыхала в одном из баров Калуги. В увеселительном заведении она просидела до утра, распивая спиртные напитки. Требование бармена оплатить счёт она сочла оскорбительным. Желая отомстить обидчику, калужанка обратилась в полицию, где написала на бармена заявление, обвинив его в изнасиловании.

Ранее по теме: Югорчанка обвинила в изнасиловании электрика, оставившего ее без света

В ходе проверки выяснилось, что подобного преступления в отношении женщины ни бармен, никто другой не совершал.

Теперь за ложный донос калужанке придётся ответить перед законом. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трёх лет либо лишение свободы на тот же срок.