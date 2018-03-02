Североморск, Мурманская область, 2 марта, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сегодня, 2 марта, прибыл с рабочей поездкой на Северный флот. Об этом прессе сообщила пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

Mil.ru Крейсер «Петр Великий» в арктическом море

«В Мурманске министр обороны проинспектирует объекты инфраструктуры филиала Нахимовского военно-морского училища и вручит образовательному учреждению знамя», — сообщила Марковская.

Как отмечается, министр обороны заслушает доклад командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова о строительстве военной инфраструктуры в Арктической зоне, о процессе переоснащения флота на современные образцы вооружения и военной техники.

Кроме того, в Североморске Сергей Шойгу откроет чемпионат ВМФ России по хоккею с шайбой и примет участие в товарищеской игре между сборной звёзд хоккея и командой «К-21» СФ.

Северный флот считается самым мощным в российском ВМФ. В его составе — морские силы ядерного сдерживания: ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, многоцелевые атомные подводные лодки, выполняющие задачи боевого патрулирования в Мировом океане. В составе флота — надводные корабли дальней океанской зоны, такие как тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», большие противолодочные и десантные корабли, эскадренные миноносцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Сергей Шойгу в своем выступлении, касаясь деятельности министерства в Арктике, заявил: «С 2013 года в условиях Крайнего Севера возведено 545 объектов общей площадью более 710 тысяч квадратных метров. Такое масштабное строительство в арктических широтах не осуществляла ни одна страна мира».

В частности, в Арктике построено три не имеющих аналогов в мире комплексных военных объекта — «Арктический трилистник», на каждом из которых круглогодично несут службу до 150 военнослужащих, размещены современные комплексы противовоздушной обороны.