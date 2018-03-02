Киев, 2 марта, 2018, 12:43 — ИА Регнум. На Украине эксперты и политики активно обсуждают вчерашнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Наибольший интерес украинской экспертной среды вызвали слова российского президента о главных угрозах России, а также заявления о разработке новых видов вооружений и запуске автомобильного движения по Крымскому мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ранее, 1 марта, президент Путин предупредил, что основной угрозой для страны является не приход завоевателей, а отставание в развитии.

«Скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, эта волна просто захлестнет, утопит. Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате — потерю суверенитета», — предупредил Путин.

В частности, эксперт Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко прогнозирует, что в ближайшее время Россия начнет конкурировать с Польшей за украинских специалистов.

«Путин заявил о необходимости упрощённого предоставления гражданства «молодым, здоровым, хорошо образованным людям». Это значит, что Россия в самое ближайшее время включится в конкуренцию с Польшей за украинских студентов и выпускников», — написал Белашко на своей странице в Фейсбуке.

Он также отметил военно-технические достижения России и применением Путиным новой терминологии в отношении войны с Чечней, которая ранее называлась контртеррористической операцией (КТО) на Северном Кавказе.

«Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой и неограниченной дальностью полёта, гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», тяжёлая МБР «Сармат», стратегическая наступательная система «Авангард». Если это не блеф, то Россия вышла на качественно новый уровень военно-технического развития… Путин заявил, что в 1990-х «на Кавказе шла гражданская война». Это принципиально новая терминология», — написал Белашко в Фейсбуке.

При этом крымский экономист, переселенец Юрий Смелянский назвал «предвыборным обещанием» заявление Путина об открытии автомобильного движения по Крымскому мосту через несколько месяцев.

«Может сложится ситуация и так, что он не будет достроен, но то, что оккупанты приложат максимум усилий и ресурсов для того, чтобы проект закончить с целью перерезать ленточку и что-то по нему пропустить, — это будет… В период Второй мировой войны, оккупации Крыма, немцы начали строить. Достроить они его не смогли и не успели. Но его достроила уже советская власть, и по этому мосту даже прошел один поезд, потом мост разрушился. Судьба этого моста будет такой же, но вопрос в том, сколько поездов и автомобилей по нему успеет проехать», — сказал Смелянский, передает «Обозреватель».

Кроме того, журналист Роман Цимбалюк заметил, что президент Путин отнес «технологическое отставание» экономики России к самой главной угрозе.

«Ни внешняя угроза самая главная проблема для России, а технологическое отставание. И здесь, внимание, есть слова, которые нужно, чтобы услышали наши украинские руководители. В РФ прекрасно понимают важность борьбы за человеческие ресурсы, в том числе за счет соседей, за наш счет… Не будет условий для работы и развития, люди будут уезжать и носить вышиванки в других странах», — написал Цимбалюк в Фейсбуке.

По его словам, Путин бросил вызов Белому дому, заявив, что новейшие российские стратегические системы оружия направлены на США.

«Вашингтону ничего не остаётся, как принять вызов. Результатов таких заявлений будет много. И, как ни странно, Javelin и не только быстрее появятся у украинской армии. Мир глобальный, всё связано. Помогая Украине, США во многом защищают и себя. Это феномен. Почему россияне возбуждаются, только когда угрожают нашей планете уничтожением?» — задался вопросом Цимбалюк.

В свою очередь депутат, лидер фракции Радикальная партия Олег Ляшко считает, что Путин готовится напасть на Европу.

«Хватит обеспокоенности и соболезнований международного сообщества. Наши зарубежные партнеры должны ввести в отношении России такие жесткие санкции за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, чтобы Путин просто не смог это выдержать. Иначе война продолжится. Когда-то ему простили нападение на Грузию, и он начал боевые действия в Украине. Если ему простят нападение на Украину, он пойдет войной в Европу. В то же время мы требуем от власти поддержать санкции против России и ликвидировать российский бизнес в Украине», — добавил Ляшко в Фейсбуке.

При этом экс-замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что если бы в России действительно была создана крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, то Путин не боролся бы с Украиной. По его словам, информацию о состоянии готовности новейших российских ракетных систем нужно перепроверить.

«Это разведкой надо еще перепроверять и т. д. Хотя занимаются этим с начала века, то есть лет 15, наверное, они занимаются этим делом. За это время, может быть, и можно было бы создать. С учётом их уровня ВПК и стоимости промышленного комплекса. Поэтому, на мой взгляд, к этому надо относиться серьёзно… У них там и «Булава» шла, и ещё что-то сложное. Техника не так сразу получается. А так, да, конечно, это серьёзно из всех остальных новостей в Европе… Но, с другой стороны, видите, их там вездесущие С-300 и С-400 крылатым ракетам американским противопоставить серьёзно ничего не смогли», — сказал Романенко, передает InfoResist.

Также по случаю послания Путина Федеральному собранию украинский сегмент соцсетей наполнился «фотожабами».

Как сообщалось, во время послания президента Путина Федеральному собранию были показаны запуски стратегической ракета «Сармат» и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой. По словам президента РФ, Минобороны и предприятия ракетного-космической отрасли «начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой». Этот комплекс получил название «Сармат», он придет на смену советскому комплексу «Воевода».Напомним, также 1 марта президент Путин анонсировал запуск движения по Крымскому мосту через Керченский пролив. «В ближайшие несколько месяцев откроется автомобильное движение по Крымскому мосту», — пообещал Путин.