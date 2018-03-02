Москва, 2 марта, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Нефть остается в коридоре $60−70 за баррель, несмотря на новости, данные статистики и общее движение рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

lalabell68 Нефть

«Нефтяной фронт пришел к позиционным боям между традиционными и сланцевыми производителями и это противостояние будет продолжаться неопределенно долго, ведь сил (оборотных средств) ни у тех, ни у других на сильный рывок уже не осталось», — считает эксперт.

Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе отметки $64 за баррель, находясь под давлением после вышедших данных отраслевой статистики, указавших на возобновившийся рост запасов и производства «черного золота» в США.

«Это падение было подогрето новостями о том, что ExxonMobil из-за санкций США решила выйти из соглашений с «Роснефтью» по разведке шельфовых месторождений в Арктике и на Черном море», — пояснил Ширяев.

Конечно, было заявлено, что уход американской компании ни на что серьезно не повлияет, но в данном случае потери понесли инвесторы по всему рынку, а не только нефтяной гигант.

«Тем не менее, эти новости не стали откровением, их ожидали еще с начала 2018 года, поэтому рынок уже 3 марта начнет отыгрывать свои позиции, потерянные тремя днями ранее.

Целевой ориентир по окончании дня 1 марта — выход за $65 за баррель. Тренд на слабый рост черного золота снова возобновится», — полагает эксперт.

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