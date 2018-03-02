Москва, 2 марта, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Мощный балканский циклон принесет в Москву в ближайшие дни сильный снегопад — только в воскресенье в столице ожидается выпадение до четверти месячной нормы осадков, сообщил 2 марта центр погоды «Фобос».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

В первые выходные марта зима все еще сохранит свое влияние в центральных областях России. В ходе перенесения теплых воздушных масс с Балкан и вытеснения ими холодного антициклона в Москве произойдет существенное изменение погоды — понизится атмосферное давление, а затем усилятся снегопады и наступит потепление.

В ночь на 3 марта температура воздуха в Москве опустится до −11…−13°C, по области до −10…−15°C. Днем термометры покажут −5…−7°C. Атмосферное давление понизится до 741 мм ртутного столба, что на 7 мм ниже климатической нормы.

5 марта, в понедельник, циклон передвинется на восток и в центральные регионы вернется холодная погода, снегопады прекратятся, дневная температура понизится до — 9 °C градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тёплая погода в Москве и Московской области наступит в последних числах марта.

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