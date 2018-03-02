Грозный, 2 марта, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Глава Чечни откликнулся на предложение президента РФ придумать название для новой крылатой ракеты. Созданную российскими учеными уникальную ракету, не имеющую пока названия, Кадыров предложил назвать «Пальмирой».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По его мнению, в этом слове заключен глубокий смысл. Во-первых, так называется город в Сирии, что в переводе означает «чудо». Во-вторых, победа российских военных в этом городе стала решающей в войне с террористами в Сирии. Ну, а в-третьих, родной город президента РФ Владимира Путина — Санкт-Петербург — часто называют Северной Пальмирой.

«Чудо» — один из переводов названия города Пальмира. Победа России в Пальмире — стала переломным моментом в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Да и наш президент родом из Санкт-Петербурга, этот город называют Северной Пальмирой», — написал Кадыров 2 марта в своем Телеграм-канале.

По его словам, ракета, названная «Пальмирой», будет «хранить в себе имена всех тех, кто самоотверженно сражался с терроризмом».

«Я хочу предложить свой вариант. Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: «Это вам за пацанов». В честь старшего лейтенанта сил специальных операций Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолет был сбит ВВС Турции. И других ребят», — написал чеченский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором определил перспективы развития России на ближайшие годы. Одной из основных целей в нем, в частности, была названа защита государства. Путин сообщил о разработке новейших систем вооружения, в том числе о ракетном комплексе «Сармат», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике и других. При этом президент отметил, что ряд из них пока не имеют названия, и предложил всем желающим поучаствовать в выборе имени для уникальных видов оружия.

«Ждем предложений на сайтах Министерства обороны», — сказал Путин.