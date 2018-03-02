Ереван, 2 марта, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Парламент Армении проголосовал за единственную кандидатуру на пост президента Армении Армена Саркисяна, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Photolure Армен Саркисян

Кандидатура посола Армении в Великобритании Армена Саркисяна была предложена действующим президентом Сержем Саргсяном от правящей Республиканской партии Армении (РПА). Саркисяна на пост президента выдвинули 65 депутатов фракций правительственной коалиции — РПА и АРФ «Дашнакцутюн». Оппозиционный блок «Царукян» с 31 депутатом ранее пообещал поддержать кандидата от РПА.

Для избрания президента требовалось три четверти голосов «за» от общего количества в 105 депутатов или 79 голосов. В голосовании приняли участие 100 парламентариев.

9 апреля завершится срок полномочий действующего президента Армении Сержа Саргсяна, после чего в силу вступят ряд положений новой Конституции, по которым власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.

Краткая биография Армена Саркисяна

1970—1976 — Ереванский государственный университет. Кандидат физико-математических наук.

1976—1978 — аспирантура Ереванского государственного университета.

1979—1984 — ассистент кафедры физики ЕГУ.

1984—1985 — преподаватель Кембриджского университета (Великобритания).

1985—1992 — преподаватель теоретической физики ЕГУ.

1990—1992 — заведующий кафедрой сложных технологий и компьютерного моделирования.

1992—1993 — посол Армении в Великобритании.

1993—1994 — главный посол Армении в Европе и в Евросоюзе.

1995—1996 — Посол Армении в королевстве Бельгии, руководитель европейской католичейской общины Армении, посол Армении в Ватикане, посол Армении в Люксембурге.

1996—1997 — был премьер-министром Армении.

1998—2000 — особый и уполномоченный посол Армении в Великобритании .

С 2013 — Член Совета Попечителей Дилижанской международной школы.

Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 1 степени (15.09.2017).