Ярославль, 2 марта, 2018, 11:13 — ИА Регнум. В 2018—2020 годах бюджет Ярославской области потратит на рассылку писем нарушителям правил дорожного движения 95 млн рублей — по 31,9 млн рублей ежегодно. Это следует из ведомственной целевой программы «Обеспечение функционирования государственного казенного учреждения Ярославской области «Безопасный регион», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Камера фиксации нарушений ПДД

Госучреждение занимается обслуживанием системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, системой видеонаблюдения «Безопасный город», а также развитием системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Всего в рамках целевой программы ГКУ «Безопасный регион» получит по 77 млн рублей в год из бюджета области. При этом на содержание самого учреждения будет потрачено 12 млн.

Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения и прочего оборудования обойдется в 24,7 млн рублей в год, еще 4,7 млн будет потрачено на техническое обслуживание приборов. Наиболее существенная сумма — 31,9 млн рублей — пойдет на рассылку писем нарушителям правил дорожного движения.

Эти суммы не включают в себя траты на приобретение приборов автоматической фиксации нарушений ПДД. Они идут отдельно — по областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области». Так, в 2018 году на закупку двух таких комплексов будет потрачено 22 млн рублей. Ожидается, что по результатам трехлетнего исполнения программы системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений ПДД появятся почти во всех муниципальных районах области.

В 2017 году бюджет Ярославской области получил от штрафов ГИБДД около 450 млн рублей.