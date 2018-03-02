Тутаев, Ярославская область, 2 марта, 2018, 11:20 — ИА Регнум. После обвинений депутата муниципального совета Андрея Соловьёва в некачественном ремонте дороги администрация Тутаевского района Ярославской области решила провести внутреннюю служебную проверку по этому контракту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов. Напомним, депутат муниципального совета Тутаева Андрей Соловьев отправил видеообращение губернатору Ярославской области, в котором обвинил муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района» в некачественном ремонте принятой дороги на въезде в Тутаев.

«Дорога раздора»

«Господин Соловьев ссылается на результаты одной экспертизы. В действительности их было произведено четыре. Их проводили лаборатория ООО «Яравтодор», дорожно-строительная лаборатория ООО «Ярдорремстрой», ООО «Независимая дорожно-строительная лаборатория» и ГКУ ЯО «Ярдорслужба». Каждая организация проводила свою часть работ. ООО «Независимая дорожно-строительная лаборатория», о которой говорил депутат Соловьев, привлекалась на многие объекты в городе, сумма лимитирована — контракт выбрали полностью, поэтому больше привлекать ее не могли. И исследование этой дороги она почти не делала», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор МУ «Агентство по развитию Тутаевского района» Владимир Пшеничников.

В администрации района сообщили, что отрицательные результаты экспертиз всех четырех организаций нашли подтверждение лишь по нескольким пунктам. Работы по ним были исключена из перечня оплачиваемых. Подрядчик выполнил их за свой счет. По характеру отклонений они не являются определяющими и существенно влияющими на эксплуатацию дороги. По совокупности замечаний с подрядчика взысканы штрафы на сумму 2,7 млн. рублей.

При этом гарантия сохраняется на весь участок целиком: 4 года — на верхнее покрытие и 6 лет — на основание. Администрация района уверяет, что каждый этап ремонта проходил под контролем муниципального технадзора с привлечением общественности.

«Несмотря на противоречивые и, на первый взгляд, беспочвенные обвинения в адрес «Агентства по развитию ТМР», мной было принято решение провести внутреннюю служебную проверку финансовой и технической стороны вопроса, проверить организацию контроля и проверки работ по муниципальному заказу. В случае необходимости будет проведена дополнительная экспертиза независимой лабораторией. По итогам этого будет дана оценка по каждому из пунктов обращения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

Между тем в администрации района сомневаются в объективности депутата. По словам главы района, Андрей Соловьев, помимо общественно-политической деятельности, занимается и предпринимательской, и не раз выступал в качестве подрядчика по муниципальным заказам. С 2016 года его компания участвовала во многих аукционах и стала победительницей, но осилить большой объем работы оказалось сложно, из-за чего к качеству работ возникали претензии.

Результаты внутренней проверки чиновники обещали сообщить сразу по ее завершении.