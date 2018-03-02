Калуга, 2 марта, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Стратегия развития Обнинска реализуется в тесном партнёрстве с научным сообществом города. Вместе с учёными в администрации наукограда определили приоритеты для достижения прорывных результатов в научно-технологической сфере. Об этом, комментируя послание президента Владимира Путина к Федеральному Собранию, корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил мэр Обнинска Калужской области Владислав Шапша.

Фото пресс-службы администрации Обнинска Калужской области Владислав Шапша

Глава администрации первого наукограда России отметил, что в Обнинске открылся уникальный радиологический центр в ФГБУ НМИЦ радиологии им. А.Ф. Цыба с установкой для стереотаксической радиохирургии Гамма-нож, с помощью которой проводят лечение опухолей в полости черепа. Это шестой подобный центр в стране, где граждане РФ могут получить бесплатное высокотехнологичное лечение.

В наукограде также действует второй по счету в России Центр протонной терапии. В нём уже получили лечение более 80 пациентов. Аппарат используется для борьбы с опухолями головы и шеи. Недавно в этом же институте открылось отделение рентгенхирургии. Это новейшие методики и технологии лечения.

По мнению обнинского градоначальника, стоит также особо отметить успехи ГНЦ РФ — ФЭИ и филиала ФГУП НИФХИ им. Л.Я. Карпова в выпуске радиофармпрепаратов. Ученые из НИИ Прикладных Исследований и Технологий разработали, запатентовали и продают в Европу и США натуральный стимулятор роста растений «Георост», повышающий урожайность культур до 40%.

«Это лишь несколько примеров того, что обнинская наука находится сегодня на передовых рубежах. Ее разработки востребованы в силовых ведомствах, авиации, медицине, сельском хозяйстве. Обнинск в фокусе внимания министерств и ведомств, Правительства РФ и Государственной Думы. Правильность выбранного направления подтвердилась в 2017 году, когда Правительство Российской Федерации присудило две премии обнинским ученым за научные достижения, а именно: за разработку, производство и внедрение отечественных радиоактивных источников для контактной лучевой терапии в онкологии и за повышение эффективности эксплуатации и радиационной безопасности реакторной установки БН-600», — подчеркнул Владислав Шапша.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Россия должна опираться на ключевые достижения российской науки.

В частности, глава государства предложил организовать специальную программу для борьбы с онкологическими заболеваниями. Провести модернизацию онкоцентров, привлечь научное сообщество.

«Мы должны выйти на самый высокий уровень», — отметил Владимир Путин.