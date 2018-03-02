Санкт-Петербург, 2 марта, 2018, 11:06 — ИА Регнум. В здании Левашовского хлебозавода на Петроградской стороне, бесперебойно снабжавшего хлебом блокадный Ленинград, появится общедоступное культурное пространство. Строительная компания RBI обещает вложить 1 млрд рублей в реконструкцию здания хлебозавода, из них порядка 90 млн рублей составят инвестиции в проект организации культурного пространства.

Press-papier.ru Левашовский хлебозавод

Как сообщало ИА REGNUM, здание Левашовского хлебозавода, уникальный образец архитектуры эпохи конструктивизма — в 2012 году было признано памятником архитектуры регионального значения. Этим была признана историческая судьба здания, в стенах которого в блокадные годы не прекращалось производство хлеба.

В 2017 году Градостроительный совет Петербурга утвердил проект строительства жилого комплекса на территории бывшего Левашовского хлебозавода. На прилегающем к бывшему заводу пространстве предполагается современная жилая застройка: семь корпусов разной этажности, включающих 190 квартир премиум‑ и бизнес-класса, а также нежилые помещения. Встал вопрос о дальнейшей судьбе задания-памятника.

Градозащитники, блокадники, депутаты предложили создать в здании бывшего Левашовского хлебозавода экспозицию по теме блокады. Историки не сомневаются в том, что значение хлебозавода для жизни блокадного Ленинграда должно быть отмечено и сохранено. В то же время эксперты выражали сомнение в том, что это можно сделать за бюджетные средства, поскольку здание и прилегающая территория находятся в частной собственности.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе группы RBI, анонсированный проект приспособления для современного использования здания Левашовского хлебозавода предполагает создание общедоступного культурного пространства с выставочными помещениями, лекционными площадками и уличными световыми инсталляциями современных европейских художников. Часть помещений будет отведена под экспозицию, посвященную блокаде Ленинграда.

«Для нашего города это особая тема, требующая крайне бережного и чуткого отношения, и роль Левашовского хлебозавода в годы блокады трудно переоценить, — заявил президент Группы RBI Эдуард Тиктинский. — Поэтому в рамках проекта реконструкции завода мы приняли решение создать на его территории общественное культурное пространство, доступное всем желающим, где отразим историю уникального производства, его героические и трагические этапы».

Согласно проекту, который разрабатывает компания Genius Loci, на территории Левашовского хлебозавода появится общедоступная прогулочная территория, а в здании памятника — помещения для проведения детских мастер-классов с ежедневной программой эстетического воспитания, научно-технического творчества и культурного развития, открытая лекционная площадка. По словам куратора проекта Марка Калинина, готовность участвовать в создании программы культурного центра уже выразили многие творческие личности.

Как заверяют строители, их проект реконструкции нацелен на восстановление здания хлебозавода, с полным сохранением объемно-планировочных решений и исторических фасадов, и призван впервые открыть его горожанам, сформировав новую точку притяжения на Петроградской стороне.

Левашовский хлебозавод построен в 1932−33 годах по проекту инженера Георгия Марсакова и, предположительно, архитектора Александра Никольского. В период блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны завод продолжал работать.

В 1996 г. была проведена кардинальная перестройка Левашовского хлебозавода, в 2000-х годах территория уплотнилась новыми зданиями и сооружениями, историческое инженерное оборудование было полностью утрачено. В 2012 году Левашовский хлебозавод был признан объектом культурного наследия регионального значения.