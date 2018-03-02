Калуга, 2 марта, 2018, 10:45 — ИА Регнум. В деревне Белкино Боровского района Калужской области открыт пятый в регионе бесплатный кабинет профилактики и мотивации помощи наркозависимым. Как сообщили 2 марта корреспонденту ИА REGNUM в Общинном Центре педагогики «Спас», кабинет создан на средства государственной поддержки, выделенные в соответствии с распоряжением президента РФ в рамках грантового направления «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».

Фото Общинного Центра педагогики «Спас» В кабинете профилактики и мотивации помощи наркозависимым

По словам члена антинаркотической комиссии Калужской области Сергея Плотникова, работа, проводимая специалистами центра, выделяется в статистической отчетности по контролю наркообстановки. Так, заметно сокращается число лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

Между тем, по мнению областной антинаркотической комисии, весьма важно было открыть такие пункты профессиональной помощи наркозависимым в сельской местности, так как эпизоды, связанные с незаконным оборотом наркотических средств в конкретном населенном пункте, находящимся на стыке Обнинска и Боровского района, не раз попадали в сводки криминальной хроники.

Напомним, по данным международной организации «Врачи без границ» в настоящее время в России проживают от 3 до 4 млн нарокозависимых, а некоторыми специалистами их число оценивается на порядок больше. Средний возраст приобщения к наркотикам в России составляет 15−17 лет, но участились случаи первичного употребления наркотиков детьми 11−13 лет. Отмечены и случаи употребления наркотиков детьми 6−7 лет. По последним данным, более 60% наркоманов — люди в возрасте 18−30 лет и почти 20% — школьники. Именно школы и места массового развлечения молодежи, в первую очередь дискотеки, являются сегодня основными местами распространения наркотиков.