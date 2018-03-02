Южно-Сахалинск, 2 марта, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Жители России, решившие поехать работать на Курильские острова, теперь не смогут рассчитывать на подъемные выплаты и компенсации. Правительство островного региона заморозило выплаты до 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Курильские острова

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ФЦП по развитию Курильских островов тяжким бременем легла на бюджет островного региона, который, после перераспределения нефтегазовых доходов от проекта Сахалин-2, сверстан на 2018 год с дефицитом в 10 млрд рублей, а после уточнения дефицит вырос до 12 млрд. Между тем, эту ношу региональный бюджет «везёт» практически в одиночку, не смотря на федеральный статус программы.

Вчера правительство Сахалинской области приняло Постановление № 65 о приостановке сразу нескольких программ по поддержки профессиональных кадров, приезжающих на Курильские острова. Согласно документу, те, кто решил переехать на Курилы, лишаются возможности получить подъемные на приобретение жилья — 1 млн 100 тыс. рублей, отменены компенсации на оплату части расходов на жилое помещение, а также — право на бесплатное повышение квалификации.

Постановление принято в рамках исполнения закона о бюджете 2018 года и плановом периоде на 2019 и 2020 года.

Это не первые «урезания» финансовой помощи тем, кто решил связать жизнь с Курилами. В 2017 году правительство региона уже сокращало такие выплаты. Причем, существенно.

Компенсация на приобретение жилья составляла до февраля 2017 года 1 млн 800 тыс. рублей, а после принятия постановления правительства понизилась до 1 млн 100 тыс. рублей, сообщало ИА Сахалин. Инфо.

Программа субсидирования для желающих приехать жить и работать на Курилах была создана в 2016 году. Срок действия — до 2025 года. На ее финансирование было отпущено 567 млн рублей. В 2016 году на эти цели должно было быть отпущено 76,4 млн рублей, но половину суммы бюджет сэкономил в связи с тем, что желающих связать свою жизнь с отдаленными островами, было крайне мало. На 2017 год в планах по финансированию значилось 84,7 млн, на 2018 — 90 млн. Но выплаты заморожены.

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ФЦП по развитию Курильских островов, несмотря на статус федеральной, финансируется, в основном, из бюджета Сахалинской области. В октябре 2017 года правительство РФ объявило о выделении дополнительного финансирования на ФЦП, но уже в декабре, вопреки собственным же заявлениям, урезало ее в три раза — вместо 6,7 млрд рублей на 2018 год оставили только 2,12 млрд рублей. Эти деньги предназначены для развития связи, необходимой военным (по линии Ростелекома) и на создание центра мониторинга ЧС.

Все остальное — строительство жилья, инфраструктурных объектов, школ, больниц несет региональный бюджет.

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В социальных сетях жители региона немедленно отреагировали на новость:

«Нет, как это — на Курилы без подъемных?! Там у них итак ничего нет! Ну, что такое?»

«Однозначно, кто-то очень не хочет, чтобы Курилы развивались. Налицо желание избавиться от островов, и от людей заодно»

«При этом даже те средства, что выделяются, не всегда расходуются в полном объеме и должном качестве. И за это нужно дирекцию по развитию Курил разгонять!»

«Туда, на Курилы, итак-то никто не ехал, а теперь там вовсе людей не останется», — написали жители островов в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, бесконечные урезания финансирования ФЦП по развитию Курильских островов вызывают недоумение у жителей островного региона и общественных деятелей во всей России. Реализация дорогостоящей, в виду транспортной недоступности и удаленности островов, программы, ложится тяжким бременем на бюджет Сахалинской области.

Между тем, не так давно губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил, а его идею поддержали Минвостокразвития и Минтруд РФ — выплачивать по миллиону рублей приезжающим в ДФО работникам. Идея вызвала возмущение у местных жителей, поскольку им финансовое благополучие от развития Дальнего Востока обещают пока только на словах. Но есть ли деньги у правительства на реализацию подобных инициатив? Видимо, пока есть только идеи, поскольку даже важнейшая для имиджа страны ФЦП по развитию Курил постоянно урезается федеральным центром.

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