Ярославль, 2 марта, 2018, 10:05 — ИА Регнум. В департаменте госжилнадзора Ярославской области на очередном заседании комиссии по лицензированию деятельности управляющих компаний единогласно принято решение об отказе в выдаче лицензии ООО «УК «Наш дом» из Мышкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Чтобы обслуживать дома, управляющим компаниям придется придумать уникальное название

Как поясняют в ведомстве, причиной отказа стало то, что в регионе уже работают два управдома со схожими названиями — ООО «Наш Дом» в поселке Пречистое Первомайского района и ООО УК «Наш Дом» в Тутаеве.

При этом с 11 января 2018 года внесены изменения в Жилищный кодекс РФ — теперь на федеральном уровне запрещено создание управляющих компаний-клонов.

«Нередки случаи, когда управляющие компании создают организации со схожими или идентичными названиями. Цели у всех разные, кто-то хочет уйти от ответственности за долги перед ресурсоснабжающими организациями, а кто-то — от административного наказания за неэффективное управление многоквартирными домами. Считаю данное законодательное нововведение действенным механизмом, который позволит не допускать на рынок управления многоквартирными домами недобросовестные управляющие организации», — сообщила председатель лицензионной комиссии Елена Скоробогатова.

У управляющих организаций, которые получили лицензии до вступления в силу нового требования, есть 6 месяцев, чтобы привести свои уставные документы в соответствие с новым требованием закона.