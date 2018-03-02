Обнинск, Калужская область, 2 марта, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Молодые избиратели в первом наукограде России получат шанс увидеть город с высоты птичьего полёта. Для этого им надо принять участие и победить в конкурсе на лучшее селфи в день выборов президента РФ, который объявлен для тех избирателей, кто принимает участие в выборном процессе впервые. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в пресс-службе городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа избирательного участка

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Для участия в конкурсе необходимо прийти в день голосования на избирательный участок, проголосовать и сделать селфи со специальной табличкой с хештегом #яголосуювпервые. Затем выложить снимок в конкурсный альбом группы администрации в социальной сети, где пользователи смогут поставить свой «лайк».

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На выборах президента РФ впервые проголосуют более 49,6 тыс. калужан

Итоги будут подведены 21 марта. Победители получат уникальный приз. Для трех участников конкурса, набравших наибольшее количество «лайков», будет организована экскурсия на Фёдоровскую вышку — высотную метеорологическую мачту НПО «Тайфун».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. В Калуге образовано 156 избирательных участков. Всего, согласно спискам зарегистрированных избирателей, участие в голосовании смогут принять более 290,2 тыс. человек, обладающих правом голоса. Из них 3458 молодых избирателей, которые впервые примут участие в выборах.