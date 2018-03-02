Канны, Франция, 2 марта, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Второй год подряд российская кинокомпания «Среда» выходит в финал международного сериального питчинга MIPDrama, который пройдет 8 апреля в Каннах. На этот раз финалистом стал сериал «Провокатор» с Максимом Матвеевым в главной роли.

Кинокомпания «Среда» Максим Матвеев

Он рассказывает о неординарном психологе, который лечит пациентов собственным шоковым методом: провоцирует, оскорбляет, смеется над ними, устраивает неловкие ситуации и выталкивает их из зоны психологического комфорта. Такой метод пользуется успехом, пока один из пациентов не заканчивает жизнь самоубийством.

«Компания «Среда» произвела сто часов контента для «Первого канала» в прошлом году, в производстве сейчас много новых проектов. При этом мы не гонимся за количеством — нам важно удерживать репутацию самого качественного продакшена в России, и мы рады, когда международные профессионалы это качество подтверждают и отмечают», — комментирует генеральный продюсер кинокомпании «Среда» Александр Цекало.

Кинокомпания «Среда» Александр Цекало

В ходе питчинга зрителям покажут 15 минут из каждого проекта, вышедшего в финал. На основе этих сборок из нескольких сцен байеры оценят материал и начнут переговоры с заинтересовавшими их компаниями на крупнейшем мировом рынке контента MIPTV, который пройдет сразу после MIPDrama.

«MIPTV будет уделять максимальное внимание сериальному контенту, следуя международному тренду, — поясняет официальный представитель организатора MIPDrama, компании Reed Midem в России, Украине и странах СНГ Александра Модестова. — Наряду с закрытым и строго деловым саммитом MIPDrama впервые пройдет фестиваль сериалов Cannes Series для широкой профессиональной аудитории. Возможностей заявить о себе для создателей сериалов стало больше, но и конкуренция высока, так что задача индустрии по-прежнему в том, чтобы спокойно и много работать, делать качественный контент.

Снять локальную историю так, чтобы она была интересна жителям различных континентов, адаптируема к культурным особенностям разных стран и сохраняла при этом свою неповторимость — невероятно сложно. Мы рады, когда у коллег получается — флагманом в этом плане вполне можно считать кинокомпанию «Среда», активно работают каналы и их продакшены — ТВ3, НТВ и другие… Надеемся, что к следующему MIPTV количество знаковых проектов из России возрастет и призываем коллег отслеживать профессиональные мероприятия и обязательно на них заявляться».

Кинокомпания «Среда» Янина Малинчик

Выделять лучшего из финалистов питчинга не будут, так как формат конкурса переходит к фестивалю сериалов Cannes Series. Всего в ходе саммита отобрали шесть проектов, которые уже являются победителями. Наряду с сериалом «Провокатор», в числе лучших оказались проект Arctic Circle, Bullets (Финляндия), Cleaning Up (Великобритания), Gigantes (Испания) и Pagan Peak (Германия/Австрия).

MIPDrama проходит ежегодно в Каннах в преддверии мирового рынка контента MIPTV. В этом году участников мероприятия ждут нововведения — под обновленным брендом MIPDrama Buyers Summit пройдет питчинг лучших международных сериалов в производстве и большая часть по деловому общению. Также на саммите уделят внимание обсуждению тенденций мировой индустрии сериалов. В специальной сессии «Сериалы: зрительская история» исследовательские компании TAPE и Eurodata TV Worldwide расскажут о зрительском потреблении сериалов и наиболее востребованных в мире проектах.

Кинокомпания «Среда» Роман Маякин

Напомним, российские сериалы попадают в каждый отбор MIPDrama с момента основания мероприятия — третий год подряд. В 2016 финалистом стала «Матильда» Алексея Учителя, в 2017 — сериал «Территория» компании «Среда» и «Лучше чем люди» производства Yellow Black and White и «Спутник Восток Продакшн».