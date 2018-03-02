Киев, 2 марта, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Совместные проекты с Украиной реализует управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), заявил 1 марта глава управления Стивен Волкер, пишет американский таблоид Defense News.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По словам Волкера, еще в 2016 году он посетил Украину, где провел переговоры с представителями военных, ученого сообщества и промышленников. После этого обе стороны начали несколько совместных проектов, преимущественно для информационной войны.

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Глава DARPA отметил, что Пентагон помогает Киеву вести гибридную войну. По данным таблоида, между DARPA и Украиной уже были тесные контакты. Так, ранее кабинет министров Украины нанимал Тони Тетхера, который был руководителем DARPA, чтобы он помог реорганизовать научную и технологическую сферы на Украине.

Также Тетхер занимался консультированием госконцерна «Укроборонпром», а две недели назад вошел в состав наблюдательного совета концерна.

Напомним, под гибридной, или неклассической, войной подразумеваются любые действия, не связанные с обычным боевым противостоянием, но также направленные на уничтожение противника. Неклассические войны подразделяются на информационную войну, историческую, политическую и многие другие.