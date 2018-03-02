Екатеринбург, 2 марта, 2018, 08:25 — ИА Регнум. В Свердловской области органы опеки и попечительства города Карпинска намерены ограничить родительские права Ивана Савченко из семьи которого отобрали пятерых детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила его супруга Светлана Савченко.

Мария Шевченко В семье Савченко ждут когда детей вернут домой

Она уточнила, что её вызвали в управление социальной защиты города Карпинска и предложили написать заявление о перемещении детей из больницы в социально-реабилитационный центр. Она не стала подписывать заявление, и намерена взять его образец, чтобы передать его юристам общероссийской организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) на проверку. Также Светлана Савченко сообщила, что органы опеки и попечительства предложили вернуть детей домой при условии, если Иван Савченко на время проведения проверки будет проживать отдельно от детей.

«Они сказали, пусть найдёт себе временно другое жильё. Как это возможно, я не понимаю», — сообщила Светлана Савченко.

В управлении социальной политики города Карпинска сообщили, что на данный момент речи о лишении родительских прав или ограничении не идёт.

«Полиция продолжает проверку. Только после её окончания мы будем решать, какие дальнейшие шаги необходимо предпринять», — сообщила начальник управления социальной политики города Карпинска Маргарита Мухопад.

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На данный момент дети уже четвёртый день находятся в инфекционном отделении больницы города Карпинска на одном этаже с туберкулёзным отделением.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 февраля органы опеки и попечительства, при поддержке сотрудников патрульно-постовой службы полиции и инспекторов ПДН отобрали из семьи Савченко пятерых несовершеннолетних детей. Социальные работники пояснили, что к ним поступил сигнал о том, что в семье бьют несовершеннолетних. Прямо во время отбирания был проведён наружный осмотр, в ходе которого следов побоев выявлено не было, в свою очередь родители сняли своих детей на видео, чтобы зафиксировать отсутствие синяков.

Впоследствии выяснилось, что звонок поступил на «телефон доверия» от подружки 14-летней дочери Светланы Савченко. Позже девочка пояснила матери, что не хочет жить в одном доме с отчимом Иваном Савченко, а хочет жить с родным отцом (на данный момент он лишён родительских прав). Сама Светлана Савченко считает, что конфликт может быть связан с тем, что старший совершеннолетний брат девочки Олег 23 января напал на Ивана Савченко и нанёс ему ножевые ранения. В отношении Олега возбуждено уголовное дело по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

История с отбиранием пятерых детей вызвала широкий общественный резонанс и получила широкое освещение в СМИ.

Отметим, что Светлана Савченко — многодетная мать. С Иваном Савченко они создали семью в 2011 году, до этого у неё было два мужа, с которыми она развелась из-за их тяги к спиртному. Иван Савченко алкоголем не злоупотребляет и на данный момент у них со Светланой два общих ребёнка. На данный момент они проживают в съёмной благоустроенной квартире, так как в собственном доме затеяли ремонт.