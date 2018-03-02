Москва, 2 марта, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Полярная сова обнаружена в парке «Сокольники» специалистами, которые занимаются охотой и уходом за птицами, сообщил 1 марта руководитель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин.

Полярная сова

По его словам, визит необычной гостьи в столичный парк — редкое явление. Птица могла прилететь из Заполярья в поисках корма, а также по причине установившихся в столице морозов, которые данный вид сов переносят комфортно.

«Появление в московском регионе полярных сов явление очень редкое. В наши широты их приводит из Заполярья мороз и голод», — цитирует агентство «Москва» Мишина.

Он добавил, что полярные совы питаются они любыми грызунами размером до крыс, поэтому на территории парка сможет найти нужное пропитание. Правда в опасности могут оказаться некоторые виды птиц, например, дрозды.

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«Чисто физически она может задавить и чихуахуа, и мелкую кошку, но возможность их встречи ничтожна», — объяснил специалист.

Он добавил, что последний раз редкое явление наблюдалось в столице три года назад в осеннее время. В случае прилета в регион полярных сов, по мнению Мишина, за ними нужно наблюдать, но не стрелять, так как птица является редкой.