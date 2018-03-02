Багдад, 2 марта, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Россия может достигнуть соглашение с правительством Ирака о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли страны, сообщает 2 марта Kurdistan.ru.

Добыча нефти

Речь идет о запасах нефти в богатой на данный ресурс провинции Киркук, которая до недавнего времени контролировалась Иракским Курдистаном.

Российская компания «Роснефть» договорилась о разработке киркукских месторождений с Эрбилем, однако с тех пор шиитские ополченцы, союзные Багдаду, вытеснили курдов из региона.

Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари заявил, что «Роснефть» должна вести переговоры о сотрудничестве с Багдадом, что можно расценивать как приглашение к переговорам.

«Конституция Ирака действует на всей территории государства. Багдад — столица страны, поэтому все регионы должны координировать с ней свои действия», — подчеркнул глава иракского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в 2017 году «Роснефть» и Иракский Курдистан договорились об участии российской компании в разработке киркукской нефти, однако утрата Эрбилем данного региона поставила вопрос о дальнейшем участии нефтяного гиганта в этом процессе.