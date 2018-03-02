Москва, 2 марта, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Управление внутренних дел на столичном метрополитене ГУ МВД по Москве проводит тендер на поставку служебных собак. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Samueles Немецкая овчарка

Стоимость контракта составляет 2,25 млн рублей. Эта одна из самых крупных закупок служебных собак УВД Московского метрополитена.

По данным сайта госзакупок, в конце 2017 годы было закуплено 10 собак на 500 тысяч рублей.

В ближайшие пять месяцев нужно закупить 45 немецких овчарок в возрасте от шести до 18 месяцев.

Согласно документу собака «должна обладать уравновешенным темпераментом, крепкими нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием, быть внимательной и легко поддающейся дрессировке».

В середине марта пройдет электронный аукцион, в ходе которого определится поставщик овчарок.

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Как сообщало ИА REGNUM, более 80 овчарок и лабрадоров-проводников начнут обучать в московском метро для помощи маломобильным пассажирам. Напомним, программа подготовки собак-проводников для помощи в передвижении маломобильных пассажиров в метро начала работать в 2014 году. За это время обучение прошли более 130 собак.Читайте также: На центральном участке «синей» ветки метро в Москве произошёл сбой