Москва, 2 марта, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Россия и США должны совместно вести борьбу с терроризмом, а не создавать угрозы друг для друга, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

Стоп Террор

«Вместо того чтобы создавать угрозы друг для друга, великие державы должны консолидировать усилия по защите от террористов», — заявил Путин.

Российский лидер также добавил, что предлагал Вашингтону совместно разрабатывать систему противоракетной обороны (ПРО), но американская сторона отказалась.

Напомним, ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, нужно ли воспринимать его послание к Федеральному собранию как «объявление новой холодной войны», заявил:

«С моей точки зрения, те, кто заявляют о начале новой холодной войны, не являются аналитиками — они занимаются пропагандой».

Глава государства также отметил, что гонка вооружений началась после выхода США из договора по ПРО.

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