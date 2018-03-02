Нижний Новгород, 2 марта, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Пока правительство Нижегородской области берёт курс на сокращение коммерческих кредитов в госдолге, администрация Нижнего Новгорода планирует открыть четыре кредитные линии. Соответствующие тендеры пройдут 23 марта. Общая сумма запрошенных кредитов — 1 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Во всех тендерах размещение осуществляет департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода, а заказчиком выступает департамент финансов. Лотами заявлено оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой и возобновляемой кредитных линий с лимитом выдачи по 300 млн рублей, а ещё по двум суммы ограничены 200 млн рублей. Только две из кредитных линий (на 200 и 300 млн рублей) должны быть возобновляемыми.

Срок возврата кредитов — не позднее 365 дней с даты заключения контрактов. За кредитные линии по 200 млн рублей администрация готова заплатить 32 млн рублей процентов в целом. Еще 48 млн рублей готовы выплатить за кредиты по 300 млн рублей. В документации не уточняется, на какие цели муниципалитет потратит предоставленные банками средства.

Отметим, бюджет Нижнего Новгорода на 2018 год с учётом поправок в январе-феврале 2018 года был принят со следующими параметрами: доходы — около 29,58 млрд рублей, расходы — порядка 31 млрд рублей и 1,1 млрд рублей составит дефицит.

Напомним, Минфин РФ по итогам 2017 года назвал Нижегородскую область лидером регионов, где зафиксирован самый большой дефицит местных бюджетов — 4 млрд рублей.

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