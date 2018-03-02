Абакан, 2 марта, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Темой №1 в информационном поле российских регионов продолжает оставаться послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, оглашённое 1 марта. Его комментируют чиновники, депутаты, общественные деятели, политологи, учёные. Его обсуждают в соцсетях и разбирают на цитаты в СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Обсуждают тезисы послания и в Хакасии. В частности, глава региона Виктор Зимин заявил, что «правительство Хакасии оперативно начнёт подготовку к реализации программ, о которых говорил в своем ежегодном послании президент России».

«Президент России дал очень важный и мощный сигнал о том, что главным приоритетом для нашей страны было и остается развитие, создание достойных условий для жизни и труда граждан, обеспечение безопасности государства», — пишет Зимин в своём Instagram.

Глава Хакасии акцентировал внимание на той части послания, где Путин говорил о новинках отечественного военно-промышленного комплекса:

«Отдельно хочу сказать о том, что сделано для обеспечения безопасности страны и наших граждан. Считаю это беспрецедентным. Это надёжная защита нашей Родины на десятки лет».

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А вот экономиста, депутата горсовета Абакана Евгения Мамаева эта часть послания немного встревожила.

«Несколько встревожило значительное внимание в послании к военной сфере — почти 40% времени. Мы столько лет живём в спокойствии, что порой и в голову не приходит, что нам что-то может угрожать. Хотя подобное настроение, наверное, было в свое время и в Сирии, и в Югославии, в Ливии, Йемене, Ираке и других странах. Да и в годы накануне Великой Отечественной войны мало что в нашей стране предвещало последовавшие трагические события. Не зря говорят — хочешь мира, готовься к войне», — сказал Евгений Мамаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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При этом он уверен: руководство страны прекрасно понимает, что для развития экономики «было бы разумнее вкладываться в строительство больниц, школ и университетов, автомобильных и железных дорог, поддерживать создание и развитие новых предприятий»:

«Однако всё же было принято решение направить существенные ресурсы на восстановление и усиление вооруженных сил. Всей информацией мы, конечно, не владеем, но, видимо, есть довольно серьёзные основания для этого. Это и вселяет тревогу. Надеюсь, мы сможем быть сильными настолько, что нам никогда не придётся использовать наше вооружение. Хотя представленные разработки вызвали чувство гордости за страну, за нашу науку и промышленность».

Что же касается «мирной» части послания, то для собеседника ИА REGNUM наиболее важным было понять, как будет развиваться экономика:

«Сможет ли она наполнять бюджет в той мере, в которой это необходимо для вывода образования, медицины, социального обеспечения в нашей стране на достойный уровень, какие перспективы будут у малого и среднего бизнеса, будет ли государство поддерживать развитие и внедрение прорывных технологий. И меня в полной мере удовлетворил предложенный план действий. Хотя есть определенные сомнения, что это всё может быть осуществлено за предстоящие шесть лет — уж больно масштабный комплекс задач поставлен. Но даже если будет реализована хотя бы половина, это уже будет огромным рывком для страны. Только развитие экономики сможет обеспечить финансирование тех масштабных социальных преобразований, что озвучены в послании. Отметил также большое внимание президента к информационным технологиям, в том числе и к самым передовым, таким как блокчейн, бигдата, искусственный интеллект. Посыл на их внедрение в различные сферы жизни стал одним из ключевых моментов в предлагаемой программе модернизации страны».

Депутат подчеркнул, что озвученная главой государства программа воодушевляет.

«В целом был приятно удивлен масштабностью и проработкой поставленных задач. В случае их реализации мы, по сути, будем жить в совершенно другой стране — с передовой медициной и наукой, качественным образованием, мощной диверсифицированной экономикой и при этом иметь надёжную защиту от внешних угроз. Такая программа воодушевляет, хочется её поддержать. Однако несколько отрезвляет, что история нашей страны имеет множество примеров, когда грандиозным планам было не суждено реализоваться. Этот пессимизм усиливается топтанием нашей экономики на месте последние пару-тройку лет. Но, оглядываясь на изменения, которые произошли со страной со времён девяностых, всё же есть реальная надежда, что озвученным планам суждено сбыться», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Не столь оптимистичен в своих прогнозах хакасский политолог Дмитрий Буреев.

«Актуальность нового обращения полностью нивелируется необязательностью его выполнения. Было много новых деклараций, было много повторено как необходимое к исполнению. Это настораживает. Повторение главой государства более ранних приоритетов, подчёркнутый акцент в сторону вооружения заставляет думать о том, что внутренние проблемы страны и внешние угрозы для России не являются равнозначными. Думаю, что после 18 марта многие тезисы послания будут интерпретированы с новых позиций, в новом звучании», — комментирует он.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию 1 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». В своём выступлении глава государства обозначил векторы развития России.

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