Москва, 2 марта, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации за прошедшую неделю пять раз вылетали на перехват иностранных разведывательных самолетов у границ страны. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

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«Пять вылетов выполнено на перехват и сопровождение дежурными силами ПВО», — говорится в сообщении.

При этом газета отмечает, что всего за неделю воздушную разведку вдоль границ России совершали 22 иностранных военных летательных аппарата. В то же время не было выявлено ни одного нарушения воздушного пространства РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля текущего года представитель комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи на брифинге заявил, что Пентагон не намерен прекращать полеты ВВС США вблизи границ России.

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