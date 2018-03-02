Дамаск, 2 марта, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Отряды народной самообороны сбили в сирийском Африне турецкий вертолет, сообщает 2 марта Kurdistan.ru.

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Некоторые источники утверждают, что поврежденный вертолет смог благополучно вернуться на базу, другие — что он был уничтожен.

Вооруженные силы Турции не комментируют инцидент. Официальные турецкие СМИ предпочитают докладывать об успехах операции «Оливковая ветвь».

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции осуществили агрессию против Отрядов народной самообороны, располагающихся в сирийском Африне. Причиной нападения стало усиление влияния курдов на сирийско-турецкой границе.

Несмотря на то, что Анкара регулярно публикует отчеты об очередных успехах своей кампании, многие аналитики подчеркивают, что турецкие военные сталкиваются с серьезными трудностями в Сирии.

Причиной затягивания военной операции стала как низкая боеспособность турецкой армии, так и поставки сирийским курдам новейшего вооружения со стороны Соединенных Штатов, что, впрочем, Вашингтоном отрицается.