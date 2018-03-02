Москва, 2 марта, 2018, 04:38 — ИА Регнум. Опубликованные в интернете фотографии, на которых якобы изображены новые российские истребители Су-57 в Сирии, непонятно где сделаны. К Су-57 на базе Хмеймим они не имеют отношения, заявил журналистам российский министр обороны Сергей Шойгу.

Dmitry Zherdin Истребитель Су-57

Комментируя опубликованные фотографии, Шойгу сказал:

«Что касается различных фотографий со спутников, могу сказать, что уже не 1995 год, такие самолеты никогда вместе не стоят».

«Фотографии, которые были опубликованы, не знаю откуда, все самолеты были в укрытиях все это время», — уточнил Шойгу.

Напомним, Су-57 — новейшие российские истребители пятого поколения, выпускаемые под заводским индексом Т-50. Разработаны ОКБ имени П. О. Сухого.

В IV квартале 2017 года состоялся первый полет нового истребителя с двигателем второго этапа. В третьей декаде февраля СМИ сообщили, что четыре истребителя были переброшены на авиабазу Хмеймим для тестирования их возможностей в боевых условиях.

В частности важным параметром, который можно «обкатать» в Сирии, является малозаметность Су-57, например, американскими самолетами F-22 / F-35.

Также израильский спутниковый оператор сделал несколько снимков авиабазы Хмеймим, на которых видны силуэты самолетов, похожих на Су-57.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта Шойгу подтвердил, что новые истребители побывали в Сирии:

«Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад».