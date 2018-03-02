Вашингтон, 2 марта, 2018, 04:10 — ИА Регнум. Решение об одобрении импорта на Украину переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму $47 млн принято американским Государственным департаментом, сообщило Агентство США по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) на своем сайте.

U.S. Marine Corps ПТРК Javelin

Уточняется, что DSCA предоставило необходимую сертификацию, о чем 2 марта будет уведомлен Конгресс.

«Правительство Украины попросило купить 210 ракет Javelin и 37 ракетных комплексов Javelin Command», — говорится в сообщении.

Также американская «помощь» предусматривает тренировки украинских военнослужащих, техническое содействие, поставки транспорта.

«Общая сметная стоимость не должна превышать $47 млн, — говорится в сообщении. — Эта продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов, повышая безопасность Украины».

«Система Javelin поможет Украине построить свой долгосрочный потенциал обороны для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в целях удовлетворения своих требований национальной обороны», — отмечает американское ведомство.

В DSCA подчеркнули, что Украина без труда ассимилирует новое оружие в свои вооруженные силы. При этом поставка Javelin «не изменит базовый военный баланс в регионе».

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Отмечается также, что этот проект предполагает выезд на Украину американских представителей «для проведения обучения».

Напомним, распоряжение предоставить Киеву ПТРК Javelin американский президент Дональд Трамп сделал в конце 2017 года. Поставки летального оружия Украине предусмотрены новым оборонным бюджетом США.